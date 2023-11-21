5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama!

Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız.