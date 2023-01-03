38 yılda 3 eşini de öldürdü: Cani kocanın işlediği kan donduran cinayeti kızı itiraf etti
Manisa'nın Saruhan ilçesinde daha önce iki eşini katleden 5 çocuk babası 57 yaşındaki Necati Akpınar, üçüncü eşi Mutlu Menekşe'yi de boğarak öldürmüştü. Necati Akpınar'ın son işlediği cinayetin tüyler ürperten detaylarını ikinci eşinden olan kızı itiraf etti.
Manisa'da, 38 yılda 3 eşini öldüren 5 çocuk babası Necati Akpınar'ın (57) son işlediği cinayetin detaylarına ulaşıldı.
İki yıl önce, Kovid önlemleri kapsamında cezaevinden çıkan Akpınar, Manisa'nın Saruhan ilçesinde üzüm bağları için çit betonu üretmeye başladı.
Sosyal medyada kendisini zengin gibi gösterdiği video ve fotoğraflarında "Benimle bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp, bir dağ gibi yanımda duracak hayat arkadaşı arıyorum. 'Benim de cesaretim var' dersen ben buradayım" şeklinde mesajlar paylaştı.
İŞE ALDIKLARININ ÇOĞUNA TACİZDE BULUNDU
Ofisinde çalıştırmak üzere kadın eleman ilanları veren Akpınar, başvuran ya da işe aldıklarının çoğuna tacizde bulundu. Tacize uğrayanlar ise korkudan polise gidemedi.