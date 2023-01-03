38 yılda 3 eşini de öldürdü: Cani kocanın işlediği kan donduran cinayeti kızı itiraf etti

Sosyal medyada kendisini zengin gibi gösterdiği video ve fotoğraflarında "Benimle bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp, bir dağ gibi yanımda duracak hayat arkadaşı arıyorum. 'Benim de cesaretim var' dersen ben buradayım" şeklinde mesajlar paylaştı.