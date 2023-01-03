3 Ocak hava durumu tahminleri yayımlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 10°C
Az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR 7°C, 17°C
Az bulutlu
MUĞLA 0°C, 16°C
Az bulutlu