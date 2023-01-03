3 Ocak hava durumu tahminleri yayımlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.

3 Ocak hava durumu tahminleri yayımlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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3 Ocak hava durumu tahminleri yayımlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif olarak esmesi bekleniyor.

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3 Ocak hava durumu tahminleri yayımlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı - Resim: 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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3 Ocak hava durumu tahminleri yayımlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı - Resim: 4

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 10°C
Az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C
Az bulutlu

MUĞLA 0°C, 16°C
Az bulutlu

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