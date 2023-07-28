2500 yıldır uyuyan fay için deprem uzmanlarından uyarı geldi
Deprem uzmanları, daha önce üzerinde hiç araştırma yapılmayan Kemalpaşa Fayı’nda 4.5 metre derinliğinde hendek açarak üreteceği deprem büyüklüğünü tespit edecek.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, eski deprem izi ve sarsıntı potansiyelini araştırmak için hendek kazdıkları İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki fayın 7’ye varan deprem üretebileceğini söyledi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Prof. Dr. Sözbilir ve projede görev alan akademisyenler, İzmir’deki 17 diri faydan biri olan Kemalpaşa Fayı’nda çalışmalar yürütüyor.
Bu kapsamda belirlenen noktalarda hendek kazılıyor. Sonrasında ise fayın özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklıkları gibi sonuçlara ulaşılacak.
Kazılan hendek ve bölgeden örnekler alan bilim insanları, fayın kaç şiddete kadar deprem üretebileceği, üretme aralıkları ve bunun sonucunda da alınabilecek önlemler üzerine veriler toplamış olacak.