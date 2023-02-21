21 Şubat hava durumu: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 12°C
Parçalı ve az bulutlu