2025 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İşte İlk Oruç Tutulacak Tarih
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi yayımlandı. Ramazan'ın 2025 yılındaki başlangıç tarihi belli oldu. Bu tarihte ilk oruçlar tutulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Müslümanların en özel aylarından biri olan Ramazan'ın 2025 yılındaki başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Bu tarih itibariyle Müslümanlar bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecekler.
Oruç ibadetinin farz kılındığı Ramazan ayı, Müslümanlar için maneviyatın yoğunlaştığı, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı özel bir dönemdir. Sahur ve iftar vakitlerinde bir araya gelen insanlar, bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirirken aynı zamanda sosyal ilişkilerini güçlendirirler.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının ardından ise müslümanlar bayrama kavuşacak. 2025 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bayramın ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü 1 Nisan Salı gününe denk gelecek.
RAMAZAN 2025 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç 1 Mart tarihinde tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Mira Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili