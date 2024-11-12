2025 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İşte İlk Oruç Tutulacak Tarih

Müslümanların en özel aylarından biri olan Ramazan'ın 2025 yılındaki başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Bu tarih itibariyle Müslümanlar bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecekler.