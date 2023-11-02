2024'ün resmi tatilleri belli oldu: '7 gün yıllık izin' detayı
2024 yılına ait tatil günleri takvimi belli oldu. Çalışanlar yıl içinde 7 gün izin kullanmaları halinde toplamda 40 gün tatil yapabiliyor.
2023 yılının son çeyreğinde bulunduğumuz şu günlerde 2024 yılının da tatil günleri takvimi açıklandı. Öğrenciler, öğretmenler ve özel sektör çalışanları ve daha birçok kişi şimdiden 2024’te kaç gün resmi tatil olduğunu, resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı.
2024 yılında yer alan tatil takvimine göre 7 gün izin yaparak toplamda 40 gün tatil yapma fırsatı elde edilebiliyor.
İşte 2024'ün tatil günleri:
2024 YILI TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Bayram arife
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran
Çarşamba: Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.
7 GÜN YILLIK İZİNLE 40 GÜN TATİL
Tatil takvimine göre 7 gün yıllık izin yapan bir çalışan, 2024'te tam 40 gün tatil yapabilecek. O yıllık izin takvimi ise şöyle:
23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.
1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.
15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.