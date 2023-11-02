2024'ün resmi tatilleri belli oldu: '7 gün yıllık izin' detayı

2023 yılının son çeyreğinde bulunduğumuz şu günlerde 2024 yılının da tatil günleri takvimi açıklandı. Öğrenciler, öğretmenler ve özel sektör çalışanları ve daha birçok kişi şimdiden 2024’te kaç gün resmi tatil olduğunu, resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı.