2024'te Nüfusu En Hızlı Artan ve Azalan Şehirler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Verilere göre, Türkiye'deki en hızlı nüfus artışı Tekirdağ'da gerçekleşti. Tekirdağ’ın nüfusu, 2023 yılına kıyasla binde 17,1 oranında bir artış göstererek 1 milyon 167 bin 59'dan 1 milyon 187 bin 162'ye yükseldi.
Tekirdağ'ı sırasıyla, binde 15,5 ile Kahramanmaraş ve binde 14,1 ile Muğla takip etti. Bu şehirlerde de önemli nüfus artışları gözlemlendi. Ayrıca, Gaziantep, Kocaeli, Sakarya ve Hatay gibi şehirlerde de nüfus artışı devam etti.
HIZLA AZALAN İLLER
Öte yandan, nüfusu en hızlı azalan iller arasında ise Gümüşhane, Siirt ve Tunceli öne çıktı. Gümüşhane’nin nüfusu, binde 40,7 oranında bir düşüşle 148 bin 539'dan 142 bin 617'ye geriledi. Gümüşhane’nin ardından Siirt binde 32,1, Tunceli ise binde 30,8 oranında bir düşüş yaşadı. Diğer bazı şehirlerde de nüfus kaybı devam etti, örneğin, Hakkari ve Muş'ta da belirgin düşüşler görüldü.
Bu veriler, Türkiye’nin demografik yapısındaki değişimi ve çeşitli bölgelerdeki nüfus hareketlerini gözler önüne serdi.