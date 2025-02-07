2024'te Nüfusu En Hızlı Artan ve Azalan Şehirler

HIZLA AZALAN İLLER

Öte yandan, nüfusu en hızlı azalan iller arasında ise Gümüşhane, Siirt ve Tunceli öne çıktı. Gümüşhane’nin nüfusu, binde 40,7 oranında bir düşüşle 148 bin 539'dan 142 bin 617'ye geriledi. Gümüşhane’nin ardından Siirt binde 32,1, Tunceli ise binde 30,8 oranında bir düşüş yaşadı. Diğer bazı şehirlerde de nüfus kaybı devam etti, örneğin, Hakkari ve Muş'ta da belirgin düşüşler görüldü.

Bu veriler, Türkiye’nin demografik yapısındaki değişimi ve çeşitli bölgelerdeki nüfus hareketlerini gözler önüne serdi.