2024'te hayatımızda neler değişti? 5 yeni uygulama devreye girdi

YURT DIŞI TELEFON KAYDI DÜZENLEMESİ

Bir başka düzenleme de yurt dışından ithal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için hayata geçti.

Cep telefonu IMEI numaraları kayıt işlemleri, ithalatçı ya da imalatçı için tahsis edilen hesap ile gerçekleştirilecek. Yetkisiz hesaplar IMEI kaydı yapamayacak.