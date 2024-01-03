2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl tatile doyacağız!

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Çocuklarımızın haklarını ve özgürlüklerini kutladığımız tarih olan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye'de resmi tatil günlerinden biridir. Bu tatil, çocuklarımızla birlikte eğlenceli etkinlikler yapmak, parklarda vakit geçirmek veya onları sevindirecek sürprizler yapmak için harika bir fırsattır.