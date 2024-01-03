2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Bu yıl tatile doyacağız!
2024 yılında kaç gün resmi tatil olduğu belli oldu. Yılın tatil günleri açıklanırken, herkes planını şimdiden yapmaya başladı.
2024 yılı resmi tatil günleri açıklandı.
Planını şimdiden yapmak isteyenler ise işe koyuldu.
İşte, 2024 yılı tatil günleri...
RAMAZAN BAYRAMI
10 Nisan Çarşamba günü Ramazan bayramı başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
10-11-12 Nisan tatil olurken, hafta sonuna denk gelen 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri de tatile eklenecek.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Çocuklarımızın haklarını ve özgürlüklerini kutladığımız tarih olan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye'de resmi tatil günlerinden biridir. Bu tatil, çocuklarımızla birlikte eğlenceli etkinlikler yapmak, parklarda vakit geçirmek veya onları sevindirecek sürprizler yapmak için harika bir fırsattır.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Emekçilerin haklarının ve emeğin öneminin vurgulandığı 1 Mayıs, ulusal bir tatil günüdür. Bu tatil, genellikle kutlamalar, mitingler ve festivallere ev sahipliği yapar. Birlikte olduğumuz insanların emeğini takdir etmek ve desteklemek adına etkinliklere katılıp, dayanışma duygusunu pekiştirebilirsiniz.
19 MAYIS - ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Atatürk'ün gençlere olan inancının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemli dönüm noktalarının anıldığı 19 Mayıs, gençliğe özel bir gün olarak kutlanır. Bu tatilde, gençlerle beraber spor etkinliklerine katılarak ve tarihle ilgili mekanları ziyaret ederek milli bir duygu yaşayabilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI
Kurban Bayramı arifesi sebebiyle çalışanlar, 15 Haziran Cumartesi günü yarım gün mesai yapacak.
16-17-18 ve 19 Haziran da resmi tatil olacak. 2024 yılında da sevdiklerimizle bir araya gelip, yakınlarımızı ziyaret etme ve bayramın manasını hissetme fırsatı sunacaktır. Bu özel günleri, ailemizle vakit geçirerek, bayram ziyaretlerinde bulunarak ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım ederek değerlendirebilirsiniz.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun anıldığı 29 Ekim, en önemli milli bayramlardan biridir. Bu özel günde, çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar düzenlenir. Cumhuriyet'in güzelliklerini keşfetmek için tarihi mekanları ziyaret edebilir veya milli bayram coşkusunu yaşayacağınız etkinliklere katılabilirsiniz.