2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi!
Yeni yıl ile birlikte trafik cezalarına yüzde 58,46 oranında zam yapıldı. Artışla birlikte yeni trafik cezaları da belli oldu.
Yeni yıl ile birlikte trafik cezalarına yüzde 58,46 oranında zam yapıldı. Emniyet kemeri takılmaması, kırmızı ışıkta geçme, hız sınırını aşma gibi durumlarda ciddi oranda ceza artışı yapıldı.
2023 YILINDA TRAFİK CEZALARI NE KADARDI
2024 YILINDA NE KADAR OLDU?
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Yayalara geçiş hakkı vermemek
2023: 1.979 TL
2024: 3.136 TL
Yasak yerde sollama yapma cezası
2023: 951 TL
2024: 1.507 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası
2023: 20.977 TL
2024: 33.240 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası
2023: 436 TL
2024: 691 TL
Takip mesafesine uymama cezası
2023: 436 TL
2024: 691 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama
2023: 951 TL
2024: 1.507 TL
Sahte plaka kullanma cezası
2023: 20.302 TL
2024: 32.171 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma
2023: 951 TL
2024: 1.507 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler
2023: 1.671 TL
2024: 2.648 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma
2023: 951 TL
2024: 1.507 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası
2023: 951 TL
2024: 1.507 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma
2023: 4.064 TL
2024: 6.440 TL
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma
2023: 1.979 TL
2024: 3.136 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma
2023: 951 TL
2024: 1.507 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası
2023: 4.064 TL
2024: 6.440 TL
Emniyet kemeri takmama cezası
2023: 436 TL
2024: 691 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası
2023: 8.190 TL
2024: 12.978 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası
2023: 873 TL
2024: 1.383 TL
Drift atma cezası
2023: 20.342 TL
2024: 32.234 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası
2023: 4.064 TL
2024: 6.440 TL
Aracı plakasız kullanma
2023: 5.154 TL
2024: 8.167 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek
2023: 11.645 TL
2024: 18.453 TL
Alkollü araç kullanma cezası (Üçüncü yakalanma)
2023: 8.190 TL
2024: 12.978 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma)
2023: 5.096 TL
2024: 8.075 TL
Trafik Cezası Erken Ödenirse Ne Kadar Düşer?
Trafik cezasının tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödeme yapman durumunda %25 indirimden faydalanabilirsiniz.
2024 yılında seyir halinde cep telefonuyla konuşmanın cezası 1.507 TL’dir.
1.507 TL’nin %25’i = 377 TL
1.507 TL - 377 TL = 1.130 TL
Bu durumda ödenecek indirimli ceza tutarı 1.130 TL’dir.
Trafik Cezası Ödeme İşlemleri Nereden, Nasıl Yapılır?
Trafik cezası ödemesini gerçekleştirebilmek için birden fazla alternatifiniz mevcut.
Dolayısıyla size pratik gelen yöntemi belirleyip ödemenizi gerçekleştirmeniz mümkün. Şimdi, “Trafik cezası nereye ödenir?” sorusunun yanıtını verelim.
1. Vergi Dairesi, Banka Şubeleri ve PTT’den Ödeme Yapma
Kesilen cezanın ödemesini yapmak için kişisel olarak vergi dairesi, PTT ya da anlaşmalı bankaların şubelerine gidebilirsiniz.
Aracın üzerine kayıtlı olduğu kişinin T.C. kimlik numarasını vererek de trafik cezası bedelini ödeyebilirsiniz.
2. İnternetten Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme Yapma
Zamanınız olmadığı ya da sıra beklemek istemediğiniz için trafik cezasını ödemek adına pratik bir yöntem arayabilirsiniz.
Merak etmeyin; farklı internet sitelerinden trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi, trafik cezası nasıl ödenir, inceleyelim.
e-Devlet’ten Trafik Cezası Ödeme
e-Devlet’in “Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme” sayfasına gidip sisteme giriş yaptıktan sonra sizden istenen bilgileri girerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
Bu arada minik bir not: e-Devlet üzerinden sorgulama ve ödeme yapabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Eğer şifreniz yoksa PTT şubelerine giderek şifre alabilirsiniz.
Tabii diğer alternatifler olan e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi seçeneklerle de e-Devlet’e giriş yapmanız mümkün.
İnteraktif Vergi Dairesi’nden Trafik Cezası Ödeme
Gelir İdaresi Başkanlığının hizmeti olan İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesinden de sorgulama ve ödeme yapmanız mümkün.
Tek yapmanız gereken, siteye gidip “MTV ve Trafik Cezası Ödeme” sekmesini tıklayıp T.C. kimlik no ve araç plakasını girmek.
Ardından ceza sorgulama ve ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İnternet Bankacılığı ile Trafik Cezası Ödeme
Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşmalı olduğu bankaların internet sitelerinden ya da mobil uygulamalarından trafik cezasını yatırabilirsiniz.
Şifreniz ile mobil uygulama ya da siteye giriş yaptıktan sonra trafik cezası ödeme alanına giderek plakadan trafik cezası sorgulayabilir ve hesaptan ya da kredi kartından ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Beyanlı Trafik Cezası Ödeme Nasıl Yapılır?
Beyanlı trafik cezası ödeme, trafik cezasını online platform olan e-Devlet üzerinden ve interaktif vergi dairesi ile tebliğ edilmesini beklemeden beyan ile ödemeyi tanımlıyor.
Beyanlı trafik cezası ödeme tebliğ tarihi öğrenme ve beyanlı trafik cezası ödeme işleminden önce sorgulama yapmalısınız.
Sorgulama işlemi sonrasında listelenen cezaların ödemesini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.