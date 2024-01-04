2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi!

e-Devlet’ten Trafik Cezası Ödeme

e-Devlet’in “Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme” sayfasına gidip sisteme giriş yaptıktan sonra sizden istenen bilgileri girerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu arada minik bir not: e-Devlet üzerinden sorgulama ve ödeme yapabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Eğer şifreniz yoksa PTT şubelerine giderek şifre alabilirsiniz.

Tabii diğer alternatifler olan e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi seçeneklerle de e-Devlet’e giriş yapmanız mümkün.