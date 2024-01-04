2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi!

Yeni yıl ile birlikte trafik cezalarına yüzde 58,46 oranında zam yapıldı. Artışla birlikte yeni trafik cezaları da belli oldu.

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 1

Yeni yıl ile birlikte trafik cezalarına yüzde 58,46 oranında zam yapıldı. Emniyet kemeri takılmaması, kırmızı ışıkta geçme, hız sınırını aşma gibi durumlarda ciddi oranda ceza artışı yapıldı.

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 2

2023 YILINDA TRAFİK CEZALARI NE KADARDI

2024 YILINDA NE KADAR OLDU?

İŞTE TV100'ÜN DERLEDİĞİ O LİSTE...

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 3

Yayalara geçiş hakkı vermemek

2023: 1.979 TL

2024: 3.136 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 4

Yasak yerde sollama yapma cezası

2023: 951 TL

2024: ​1.507 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 5

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası

2023: 20.977 TL

2024: 33.240 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 6

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası

2023: 436 TL

2024: 691 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 7

Takip mesafesine uymama cezası

2023: 436 TL

2024: 691 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 8

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama

2023: 951 TL

2024: 1.507 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 9

Sahte plaka kullanma cezası

2023: 20.302 TL

2024: 32.171 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 10

Seyir halinde cep telefonu kullanma

2023: 951 TL

2024: 1.507 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 11

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler

2023: 1.671 TL

2024: 2.648 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 12

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma

2023: 951 TL

2024: 1.507 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 13

Kırmızı ışıkta geçme cezası

2023: 951 TL

2024: 1.507 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 14

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma

2023: 4.064 TL

2024: 6.440 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 15

Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma

2023: 1.979 TL

2024: 3.136 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 16

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma

2023: 951 TL

2024: 1.507 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 17

Emniyet şeridini ihlal etme cezası

2023: 4.064 TL

2024: 6.440 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 18

Emniyet kemeri takmama cezası

2023: 436 TL

2024: 691 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 19

Ehliyetsiz araç kullanma cezası

2023: 8.190 TL

2024: 12.978 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 20

Engelli için ayrılan yere park etme cezası

2023: 873 TL

2024: 1.383 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 21

Drift atma cezası

2023: 20.342 TL

2024: 32.234 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 22

Çakar ya da siren kullanma cezası

2023: 4.064 TL

2024: 6.440 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 23

Aracı plakasız kullanma

2023: 5.154 TL

2024: 8.167 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 24

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek

2023: 11.645 TL

2024: 18.453 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 25

Alkollü araç kullanma cezası (Üçüncü yakalanma)

2023: 8.190 TL

2024: 12.978 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 26

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma)

2023: 5.096 TL

2024: 8.075 TL

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 27

Trafik Cezası Erken Ödenirse Ne Kadar Düşer?

Trafik cezasının tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödeme yapman durumunda %25 indirimden faydalanabilirsiniz.

2024 yılında seyir halinde cep telefonuyla konuşmanın cezası 1.507 TL’dir.

1.507 TL’nin %25’i = 377 TL
1.507 TL - 377 TL = 1.130 TL

Bu durumda ödenecek indirimli ceza tutarı 1.130 TL’dir.

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 28

Trafik Cezası Ödeme İşlemleri Nereden, Nasıl Yapılır?

Trafik cezası ödemesini gerçekleştirebilmek için birden fazla alternatifiniz mevcut.

Dolayısıyla size pratik gelen yöntemi belirleyip ödemenizi gerçekleştirmeniz mümkün. Şimdi, “Trafik cezası nereye ödenir?” sorusunun yanıtını verelim.

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 29

1. Vergi Dairesi, Banka Şubeleri ve PTT’den Ödeme Yapma

Kesilen cezanın ödemesini yapmak için kişisel olarak vergi dairesi, PTT ya da anlaşmalı bankaların şubelerine gidebilirsiniz.

Aracın üzerine kayıtlı olduğu kişinin T.C. kimlik numarasını vererek de trafik cezası bedelini ödeyebilirsiniz.

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 30

2. İnternetten Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme Yapma

Zamanınız olmadığı ya da sıra beklemek istemediğiniz için trafik cezasını ödemek adına pratik bir yöntem arayabilirsiniz.

Merak etmeyin; farklı internet sitelerinden trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi, trafik cezası nasıl ödenir, inceleyelim.

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 31

e-Devlet’ten Trafik Cezası Ödeme

e-Devlet’in “Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme” sayfasına gidip sisteme giriş yaptıktan sonra sizden istenen bilgileri girerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu arada minik bir not: e-Devlet üzerinden sorgulama ve ödeme yapabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Eğer şifreniz yoksa PTT şubelerine giderek şifre alabilirsiniz.

Tabii diğer alternatifler olan e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi seçeneklerle de e-Devlet’e giriş yapmanız mümkün.

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İnteraktif Vergi Dairesi’nden Trafik Cezası Ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığının hizmeti olan İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesinden de sorgulama ve ödeme yapmanız mümkün.

Tek yapmanız gereken, siteye gidip “MTV ve Trafik Cezası Ödeme” sekmesini tıklayıp T.C. kimlik no ve araç plakasını girmek.

Ardından ceza sorgulama ve ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 33

İnternet Bankacılığı ile Trafik Cezası Ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşmalı olduğu bankaların internet sitelerinden ya da mobil uygulamalarından trafik cezasını yatırabilirsiniz.

Şifreniz ile mobil uygulama ya da siteye giriş yaptıktan sonra trafik cezası ödeme alanına giderek plakadan trafik cezası sorgulayabilir ve hesaptan ya da kredi kartından ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 34

Beyanlı Trafik Cezası Ödeme Nasıl Yapılır?

Beyanlı trafik cezası ödeme, trafik cezasını online platform olan e-Devlet üzerinden ve interaktif vergi dairesi ile tebliğ edilmesini beklemeden beyan ile ödemeyi tanımlıyor.

Beyanlı trafik cezası ödeme tebliğ tarihi öğrenme ve beyanlı trafik cezası ödeme işleminden önce sorgulama yapmalısınız.

Sorgulama işlemi sonrasında listelenen cezaların ödemesini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! - Resim: 35
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