2023'ün özeti: Türkiye'de en çok nelerden şikayet edildi?
Şikayetvar, 2023 yılında kullanıcıların en çok tepki gösterdiği konu ve konu başlıklarını sıraladı.
Türkiye’de vatandaşların en çok neyden şikayet ettiği belli oldu.
Web sitesi sikayetvar.com üzerinden şikayette bulunan kullanıcıların, nelere tepki gösterdiği derlendi.
Kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konular arasında Fahiş kira zamları geliyor.
EYT ile birlikte rekabet yarışının hızlandığı maaş promosyonu yine en çok tartışılan konulardandı. Hayati ilaçlara ulaşamayan vatandaşlar geçen yıl çözümü Şikayetvar üzerinden ararken, 2023’te IMEI kayıt ücretlerinin 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte yaşanan yoğunluk, IMEI kayıt sorununa yol açarak şikayetlerin bir haftada 93 kat artmasına neden oldu.
Vize almada zorluk yaşayan vatandaşlar, konuyla ilgili yaşadıkları sorunları platform üzerinden dile getirerek çözüm arayışlarını yıl içerisinde sürdürdü. Artan fiyatlar nedeniyle yeni beyaz eşya alacak gücü olmayan ve alternatif olarak arızalanan ürünlerini tamir ettirmeyi düşünen kullanıcılar, yetkili servis şikayetlerinin artmasına yol açtı.
Öte yandan 2023’e damgasını vuran olaylardan biri de hiç şüphesiz dolandırıcılık vakalarındaki artış oldu. Dolandırıcılar, birçok farklı ortamda ve yöntemle vatandaşları oltalarına düşürmeye çalıştı. Vatandaşlardan bu tür dolandırılma vakalarına dair çok sayıda şikayet platforma ulaştı.
2023’te çok konuşulan ve hala tartışmalara neden olan bir diğer olay ise WhatsApp üzerinden yabancı numaraların araması veya mesaj göndermesi oldu. Çok sayıda kullanıcı farklı bahanelerle gelen bu yurt dışı aramalarından ve mesajlarından duydukları kaygıyı Şikayetvar’a iletti.
En çok hangi markaları araştırdık?
Şikayetvar’da geçen yıl sayfası en çok aranan marka, 2 milyon 917 bin 253 sayfa görüntülenmesiyle Trendyol oldu. Trendyol’u, WhatsApp (2 milyon 854 bin 54), Instagram (2 milyon 486 bin 104) ve Türk Telekon (2 milyon 473 bin 483) izledi.
En çok arama e-ticaretle ilgili
2023’de Şikayetvar’da en çok ziyaret edilen sektör 43 milyon 40 bin 515 ziyaretçi sayısı ile e-ticaret sektörü olarak kaydedildi. İnternet servis sağlayıcıları (31 milyon 536 bin 552) en çok ziyaret edilen ikinci, finans ise (28 milyon 317 bin 931) üçüncü sektör olarak sıralandı. Kamu, beyaz eşya ve alışveriş sektörleri platformda en çok merak edilen diğer sektörler oldu.
En çok şikayet artışı yetkili servislere!
Verilere göre, bir önceki yılla kıyaslandığında şikayet sayısının en çok arttığı kategori yüzde 927 şikayet artış oranıyla yetkili servislerle (beyaz eşya) ilgili oldu. Finansal yatırım danışmanlık şirketleri yüzde 866 şikayet artış oranıyla ikinci sırada yer alırken onu bilgisayar bileşenleri ve iç donanım markaları izledi.
E-ticaret şikayetleri yine zirvede
Şikayetvar verilerine göre 487 bin 188 şikayet sayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023’te de en çok şikayet e-ticaret sektörüne geldi. 405 bin 367 şikayet sayısıyla finans en çok şikayet edilen ikinci sektör olarak öne çıkarken, finans sektörünü sırasıyla internet servis sağlayıcıları (370 bin 556), iletişim (323 bin 828) ve kargo ve nakliyat (319 bin 856) takip etti.
E-ticarette en çok nelerden şikayet edildi?
Sipariş edilen ürünün haber verilmeden iptal edilip yüksek fiyattan satışa konulması, görseldeki ürün ile teslim edilen ürünün farklı olması ve kalitesiz ve ayıplı ürün gönderilmesi e-ticaret sektörüyle ilgili en çok şikayet konular oldu. Ürün teslimatının vaat edilen sürede yapılmaması, kargoda yaşanan geç ve kusurlu teslimatlar için çözüm sunulmaması, kampanya dönemlerinde ürün fiyatının olduğundan fazla gösterilip indirim yapılıyormuş gibi yansıtılması, ürünlerin faturasız teslim edilmesi ve bu sebeple iade süreçlerinde çıkan sorunlar için çözüm sunmaması öne çıkan diğer şikayet konuları olarak sıralandı.
“Kredi kartlarından habersiz para çekiliyor!”
Şikayetvar verilerine göre 2023’te en çok şikayet edilen ikinci sektör olan finans sektöründe kredi kartlarından habersiz şekilde para çekilmesi ve bankaların harcama itirazlarını olumlu sonuçlandırmaması güven sorununa sebep oldu. Ayrıca para transferleri, fatura ödemeleri gibi işlemlerde ücret kesilmesi ve kart aidatının alınması dile getirilen başka bir sorundu. Kampanya şartlarına uyulsa bile millerin, puanların yatırılmaması, ATM’lerin bakımsızlığı, para yuttuğunda iadelerin geç yapılması ve yeterli sayıda ATM bulunmaması şikayet edilen diğer konular oldu. Verilere göre iletişim platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konularsa şöyle sıralandı:
İnternet hızı yine yordu!
Kurulum ve nakil işlemlerinde verdiği randevu tarihine uymama, vaat edilen internet hızının sağlanmaması, bağlantı kopması ve internet arızalarının çözümü için yeterli desteği alamama, Taahhütte geçen hizmeti vermemesine rağmen iptal işlemlerinde haksız cayma bedeli yansıtma, sırf abone yapmak için farklı firma adının kullanılması, hatalı ve yanlış bilgilendirme yapılması ve sonrası oluşan sıkıntılarda bunun sorumluluğunun kabul edilmemesi.
En çok şikayet İstanbul’dan…
Nüfus ortalamasına göre 2023’te bin kişi başına düşen şikayet sayısı baz alındığında 77.4 şikayet yoğunluğuyla en çok şikayet eden şehir İstanbul oldu. İstanbul’u; Antalya, Ankara ve İzmir izledi. Şikayetvar verilerine göre geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023’de Muş en az şikayet oluşturan il olarak kaydedildi. En az şikayetçi olan diğer iller Hakkari, Adıyaman ve Kars olarak sıralandı.
Temmuz, en çok şikayet ettiğimiz ay oldu
Şikayetvar verilerine göre 2023’te 358 bin 543 şikayet sayısıyla en çok şikayet temmuz ayında geldi. 2023’te en çok şikayet edilen gün pazartesi, Türkiye’nin en çok şikayet ettiği saat ise olarak 14:00 kaydedildi. Yıl boyunca en çok şikayetin geldiği tarih 10 Temmuz 2023 olarak belirlendi.