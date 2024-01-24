2023'ün özeti: Türkiye'de en çok nelerden şikayet edildi?

En çok hangi markaları araştırdık?

Şikayetvar’da geçen yıl sayfası en çok aranan marka, 2 milyon 917 bin 253 sayfa görüntülenmesiyle Trendyol oldu. Trendyol’u, WhatsApp (2 milyon 854 bin 54), Instagram (2 milyon 486 bin 104) ve Türk Telekon (2 milyon 473 bin 483) izledi.

En çok arama e-ticaretle ilgili

2023’de Şikayetvar’da en çok ziyaret edilen sektör 43 milyon 40 bin 515 ziyaretçi sayısı ile e-ticaret sektörü olarak kaydedildi. İnternet servis sağlayıcıları (31 milyon 536 bin 552) en çok ziyaret edilen ikinci, finans ise (28 milyon 317 bin 931) üçüncü sektör olarak sıralandı. Kamu, beyaz eşya ve alışveriş sektörleri platformda en çok merak edilen diğer sektörler oldu.

En çok şikayet artışı yetkili servislere!

Verilere göre, bir önceki yılla kıyaslandığında şikayet sayısının en çok arttığı kategori yüzde 927 şikayet artış oranıyla yetkili servislerle (beyaz eşya) ilgili oldu. Finansal yatırım danışmanlık şirketleri yüzde 866 şikayet artış oranıyla ikinci sırada yer alırken onu bilgisayar bileşenleri ve iç donanım markaları izledi.

E-ticaret şikayetleri yine zirvede

Şikayetvar verilerine göre 487 bin 188 şikayet sayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023’te de en çok şikayet e-ticaret sektörüne geldi. 405 bin 367 şikayet sayısıyla finans en çok şikayet edilen ikinci sektör olarak öne çıkarken, finans sektörünü sırasıyla internet servis sağlayıcıları (370 bin 556), iletişim (323 bin 828) ve kargo ve nakliyat (319 bin 856) takip etti.

E-ticarette en çok nelerden şikayet edildi?

Sipariş edilen ürünün haber verilmeden iptal edilip yüksek fiyattan satışa konulması, görseldeki ürün ile teslim edilen ürünün farklı olması ve kalitesiz ve ayıplı ürün gönderilmesi e-ticaret sektörüyle ilgili en çok şikayet konular oldu. Ürün teslimatının vaat edilen sürede yapılmaması, kargoda yaşanan geç ve kusurlu teslimatlar için çözüm sunulmaması, kampanya dönemlerinde ürün fiyatının olduğundan fazla gösterilip indirim yapılıyormuş gibi yansıtılması, ürünlerin faturasız teslim edilmesi ve bu sebeple iade süreçlerinde çıkan sorunlar için çözüm sunmaması öne çıkan diğer şikayet konuları olarak sıralandı.