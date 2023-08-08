14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun 14 yıl sonra, cinayet büro amirliğinde çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.
Yeniden gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetinde, katil Cem Garipoğlu'nun 14 yıl sonra, cinayet büro amirliğinde çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, Sakine Garipoğlu ile çekilen fotoğrafının sosyal medyada yer alması ve gündem yaratmasının ardından Münevver Karabulut cinayeti, 14 yıl sonra yeniden basına yansıdı.
Habertürk'den Mustafa Şekeroğlu, gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun hiç yayınlanmamış yeni bir fotoğraf karesine ulaştı.
Teslim edildikten sonra Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Cem Garipoğlu, emniyet amirinin odasında fotoğrafı çekildi. Emniyet amirinin odasındaki koltukta çekilen fotoğraf karesinde görülen Cem Garipoğlu’nun boş bakışları dikkat çekiyor. Olaydan 6 ay sonra teslim edilen Cem Garipoğlu’nun uzamış sakalları dışında teninin beyazlığı da göze çarpıyor.