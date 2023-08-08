14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun 14 yıl sonra, cinayet büro amirliğinde çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.

Münevver Karabulut Cem Garipoğlu
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14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi! - Resim: 1

Yeniden gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetinde, katil Cem Garipoğlu'nun 14 yıl sonra, cinayet büro amirliğinde çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.

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14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi! - Resim: 2

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, Sakine Garipoğlu ile çekilen fotoğrafının sosyal medyada yer alması ve gündem yaratmasının ardından Münevver Karabulut cinayeti, 14 yıl sonra yeniden basına yansıdı.

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14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi! - Resim: 3

Habertürk'den Mustafa Şekeroğlu, gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun hiç yayınlanmamış yeni bir fotoğraf karesine ulaştı.

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14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi! - Resim: 4

Teslim edildikten sonra Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Cem Garipoğlu, emniyet amirinin odasında fotoğrafı çekildi. Emniyet amirinin odasındaki koltukta çekilen fotoğraf karesinde görülen Cem Garipoğlu’nun boş bakışları dikkat çekiyor. Olaydan 6 ay sonra teslim edilen Cem Garipoğlu’nun uzamış sakalları dışında teninin beyazlığı da göze çarpıyor.

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