100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz

Türkiye, cumhuriyetin 100. yaşını kutlamaya hazırlanırken; Ipsos cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Cumhuriyet
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100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz - Resim: 1

Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılına ekonomik ve siyasi krizlerle, çalkantılı bir dönemde giriyor.

Birçok yurttaş ülkenin geldiği durumdan rahatsızlığını ifade ederken; Ipsos yayınladığı anket sonuçları ile cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair önemli veriler sunuyor.

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100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz - Resim: 2

Cumhuriyet’in temel unsurlarına ilişkin ileriye dönük görüşlere ilişkin soruda araştırmaya katılanların yarıdan fazlası "Türkiye laik bir ülkedir, tartışma konusu olamaz" ifadesine katıldığını belirtiyor. Ancak her beş kişiden biri bu ifadeye katılmıyor.

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100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz - Resim: 3

Türkiye’nin 2. yüzyılından umutlu olan, Türkiye’nin parlak bir geleceği olacağını düşünenlerin oranı sadece Yüzde 30. Her 3 kişiden biri bu konularda umutsuz.

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100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz - Resim: 4
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100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz - Resim: 5

Ekonomi en büyük tehdit olarak ilk sırada belirtiliyor. Ekonomi haricindeki başlıklara baktığımızda ise ikinci sırada doğal afetler var.

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100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz - Resim: 6
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100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz - Resim: 7

Cumhuriyetin 100. yılında toplumun %43’ü demokrasi konusunda başarılı olunduğunu düşünürken, benzer oranda bir kitle de başarısız olunduğunu düşünüyor.

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100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz - Resim: 8

Bireylerin %54’ü yapılacak kutlamalara katılacağını söylerken, her 4 kişiden 1’i hiçbir şekilde katılmayacağını belirtiyor.

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