100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz

Cumhuriyet’in temel unsurlarına ilişkin ileriye dönük görüşlere ilişkin soruda araştırmaya katılanların yarıdan fazlası "Türkiye laik bir ülkedir, tartışma konusu olamaz" ifadesine katıldığını belirtiyor. Ancak her beş kişiden biri bu ifadeye katılmıyor.