100. yıl anketinin sonuçları yayınlandı: Yurttaşların yüzde 70'i gelecekten umutsuz
Türkiye, cumhuriyetin 100. yaşını kutlamaya hazırlanırken; Ipsos cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılına ekonomik ve siyasi krizlerle, çalkantılı bir dönemde giriyor.
Birçok yurttaş ülkenin geldiği durumdan rahatsızlığını ifade ederken; Ipsos yayınladığı anket sonuçları ile cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair önemli veriler sunuyor.
Cumhuriyet’in temel unsurlarına ilişkin ileriye dönük görüşlere ilişkin soruda araştırmaya katılanların yarıdan fazlası "Türkiye laik bir ülkedir, tartışma konusu olamaz" ifadesine katıldığını belirtiyor. Ancak her beş kişiden biri bu ifadeye katılmıyor.
Türkiye’nin 2. yüzyılından umutlu olan, Türkiye’nin parlak bir geleceği olacağını düşünenlerin oranı sadece Yüzde 30. Her 3 kişiden biri bu konularda umutsuz.
Ekonomi en büyük tehdit olarak ilk sırada belirtiliyor. Ekonomi haricindeki başlıklara baktığımızda ise ikinci sırada doğal afetler var.
Cumhuriyetin 100. yılında toplumun %43’ü demokrasi konusunda başarılı olunduğunu düşünürken, benzer oranda bir kitle de başarısız olunduğunu düşünüyor.
Bireylerin %54’ü yapılacak kutlamalara katılacağını söylerken, her 4 kişiden 1’i hiçbir şekilde katılmayacağını belirtiyor.