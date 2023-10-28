100 milyonluk büyük vurgunda son iddia: Kıvanç-Beril Talu çifti birbirine düştü!

İddialara göre, şubat ayından bu yana sürdüğü söylenen bu sistemde çift her yeni katılımcının aktardığı parayı öncekilere bölüştürerek bir süre mağdurları oyalamayı başardı ancak çifte 16 Ekim Pazartesi gününden sonra ulaşılamadı. Mağdurların arasında çiftin yakın arkadaşlarının yanı sıra, evde çalışan yabancı uyruklu bakıcı, şoför ve Beril Talu’nun manikürcüsü olduğu da söyleniyor.