100 milyonluk büyük vurgunda son iddia: Kıvanç-Beril Talu çifti birbirine düştü!
Yakınlarını dolandıran ve daha sonra yurt dışına kaçan Kıvanç Talu ve Beril Talu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
10 Haber'den Müge Dağıstanlı, yakınlarını 100 milyon lira dolandırdıktan sonra yurtdışına kaçan Kıvanç - Beril Talu çiftiyle ilgili yeni bir iddiada bulundu.
Sosyal medyadaki videolarıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. “Var Böyle Tipler” adlı sosyal medya hesabıyla tanınan Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti hakkında yurt dışına kaçtıkları halde yurt dışına çıkış yasağı koyuldu.
10 Haber'den Müge Dağıstanlı çift hakkında konuşulanları yazdı. Dağıstanlı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Gelelim, çevrelerinden topladıkları 100 milyon TL ile Gürcistan’a kaçan Kıvanç-Beril Talu olayında son konuşulan iddiaya! Çiftin sıkça görüştüğü, ama parasını kaptırmayan bir reklamcı adını vermemek şartıyla bakın ne anlattı: “Gitmeden bir süre önce araları epey bozuktu.
Sık sık kavga ediyorlardı. Hatta boşanmanın eşiğine geldiler. Kıvanç’ın canı epey sıkılıyordu. Kaçak bir yaşam Kıvanç’a uygun değil. Birbirlerine düşmeleri an meselesi. Hatta biri diğerini ihbar bile edebilir."
NE OLMUŞTU?
PARODİ videoları yüzbinlerce izlenen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi reklamcı Beril Talu, ponzi sistemiyle etrafındaki birçok kişiyi ve çalışanlarını da dolandırdıkları iddiasıyla Türkiye’nin gündeminde. Çifte pazartesi gününden beri ulaşılamıyor.
‘Var Böyle Tipler’ adlı hesabın yanı sıra çiftin kişisel sosyal medya hesapları da kapalı. İddialara göre, Kıvanç Talu’nun reklamcı eşi Beril Talu, daha önce çalıştığı global bir reklam şirketinden ayrılınca prodüktör olarak kendi şirketini kurdu.
Çevresine büyük firmalara reklam filmi çekeceğini ancak iş yerinden ayrıldığı için parası olmadığını söyleyerek yatırım ortaklığı vaadiyle yakınlarından para topluyordu. Talu’nun vaadi, kişilerin paralarını maksimum 40 gün içinde bir buçuk katı olarak geri ödemekti.
İddialara göre, şubat ayından bu yana sürdüğü söylenen bu sistemde çift her yeni katılımcının aktardığı parayı öncekilere bölüştürerek bir süre mağdurları oyalamayı başardı ancak çifte 16 Ekim Pazartesi gününden sonra ulaşılamadı. Mağdurların arasında çiftin yakın arkadaşlarının yanı sıra, evde çalışan yabancı uyruklu bakıcı, şoför ve Beril Talu’nun manikürcüsü olduğu da söyleniyor.
42 mağdur önceki gün bir Whatsapp gurubunda toplandı ve bir avukata toplu vekalet vererek suç duyurusunda bulunacak. Ayrıca şahsi olarak savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan başka mağdurlar da var.
KIVANÇ TALU KİMDİR?
Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.
Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında tasarım direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.
BERİL TALU KİMDİR?
Beril Talu, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.