1 Eylül'de resmen başladı: Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında arabuluculukta üç yöntem!

Arabuluculuk başvurularında hiçbir ücret talep edilmiyor ancak el sıkışma sağlandığı takdirde anlaşılan tutara göre belli oranda bir ödeme çıkacak. taraflardan biri ya da ortaklaşa bu ödemeyi yapabilecek. Tarafların kabulüyle arabulucu kişi, anlaşmazlıkta hakim gibi karar verecek ve bu karar hukuki olarak kabul görecek.