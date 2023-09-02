1 Eylül'de resmen başladı: Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında arabuluculukta üç yöntem!
Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki uyuşmazlıklarda mahkeme yerine ilk olarak bir arabulucuya başvurma mecburiyeti getirildi. 1 Eylül itibariyle resmen başlayan arabuluculara üç yöntemle başvurulacak.
Kira uyuşmazlıklarında yeni döneme geçildi. 1 Eylül itibariyle ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları mahkemeden önce arabuluculuk faaliyetiyle giderilecek.
Arabuluculuk başvurularında hiçbir ücret talep edilmiyor ancak el sıkışma sağlandığı takdirde anlaşılan tutara göre belli oranda bir ödeme çıkacak. taraflardan biri ya da ortaklaşa bu ödemeyi yapabilecek. Tarafların kabulüyle arabulucu kişi, anlaşmazlıkta hakim gibi karar verecek ve bu karar hukuki olarak kabul görecek.
"ARABULUCUYA GİDİLMEDEN DAVA AÇILAMACAK"
Konuyla ilgili bilgi veren avukat arabulucular, "Bugünden itibaren kira sorunlarında davadan önce mutlaka arabulucuya başvurulması gerekecek. Eğer arabulucuya başvurmadan gidilen dava olursa o dava reddedilecektir. Bu yüzden arabulucuya öncelikle gidilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"ANLAŞMA SAĞLANMASI EN FAZLA 4 HAFTA"
Avukat arabulucular, "Arabulucuyla anlaşma sağlanma aşaması en fazla 4 haftadır. Bu süre içerisinde anlaşmakta mümkün olduğu için bu 4 haftalık süreçten daha kısa bir sürede de anlaşılabilir. Artık davaya gitmeden önce kira, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunlarının tamamında artık arabulucuya gidilecek" dedi.