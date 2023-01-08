'0850' kabusu sona eriyor: Tüketicilerin ne yapması gerektiği ortaya çıktı
Bilgi Teknolojileri Kurumu, vatandaşları rahatsız ederek vakitlerini çalan 0850'li numaralar için yeni düzenlemeye gidiyor. Atılacak adımlar ve tüketicilerin ne yapması gerektiği ortaya çıktı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Dairesi tarafından hazırlanan 'İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı' kamuoyu görüşüne açıldı.
Tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar suretiyle yeni abonelikler tesis edildiği ve bunun çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olduğunu tespit eden BTK, bu mağduriyetin engellenmesi ve tüketici hak ve menfaatlerinin korunabilmesini teminen düzenlemeye gidiyor.
TEYİT ARAMASI YAPILACAK
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Düzenlemeyle işletmeciler yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde tüketici ile bir irtibat numarası üzerinden iletişim sağlayarak internet veya TV hizmetine yönelik pazarlama ya da tanıtım yapabilmek ve abonelik talebini oluşturabilmek için öncelikle tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecek.
Abonelik sözleşmesi tesis edilmeden önce ilgili tüketicinin irtibat numarasına aboneliğin yapılacağı işletmenin kurumsal numarasından sunulacak hizmete ilişkin abonelik sözleşmesi öncesinde teyit araması yapılacak.