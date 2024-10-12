Yurt Dışı Uçağında Doğan Bebek Dünya Vatandaşı Mı Oluyor? Meğer Gerçek Çok Başkaymış

Vatandaşlığın belirlenmesi, bebeğin doğduğu yer, ebeveynlerinin uyrukları ve uçağın hangi ülkeye bağlı olduğuna göre şekillenir. Peki, uçakta doğan bir bebeğin vatandaşlığı nasıl belirlenir? İşte bu sorunun yanıtı…

VATANDAŞLIKTA 2 TEMEL İLKE: "JUS SOLİ" ve "JUS SANGUINIS"

Dünya genelinde ülkeler, vatandaşlık vermede iki temel prensibi esas alır: "Jus Soli" (toprak hakkı) ve "Jus Sanguinis" (kan hakkı). "Jus Soli" ilkesine göre, bir bebek bir ülkenin sınırları içinde ya da hava sahasında doğduğunda otomatik olarak o ülkenin vatandaşı olur. Özellikle ABD ve Kanada gibi ülkelerde bu ilke uygulanır.

Diğer bir ilke olan "Jus Sanguinis" ise vatandaşlığın, bebeğin ebeveynlerinin uyruklarına göre belirlendiği bir sistemdir. Bu durumda bebek, ebeveynlerinin vatandaşı kabul edilir.