Yurt Dışı Uçağında Doğan Bebek Dünya Vatandaşı Mı Oluyor? Meğer Gerçek Çok Başkaymış
Uçakta doğan bir bebeğin vatandaşlığı, pek sık karşılaşılmayan ancak merak uyandıran bir hukuki durumdur.
Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşlığın belirlenmesi, bebeğin doğduğu yer, ebeveynlerinin uyrukları ve uçağın hangi ülkeye bağlı olduğuna göre şekillenir. Peki, uçakta doğan bir bebeğin vatandaşlığı nasıl belirlenir? İşte bu sorunun yanıtı…
VATANDAŞLIKTA 2 TEMEL İLKE: "JUS SOLİ" ve "JUS SANGUINIS"
Dünya genelinde ülkeler, vatandaşlık vermede iki temel prensibi esas alır: "Jus Soli" (toprak hakkı) ve "Jus Sanguinis" (kan hakkı). "Jus Soli" ilkesine göre, bir bebek bir ülkenin sınırları içinde ya da hava sahasında doğduğunda otomatik olarak o ülkenin vatandaşı olur. Özellikle ABD ve Kanada gibi ülkelerde bu ilke uygulanır.
Diğer bir ilke olan "Jus Sanguinis" ise vatandaşlığın, bebeğin ebeveynlerinin uyruklarına göre belirlendiği bir sistemdir. Bu durumda bebek, ebeveynlerinin vatandaşı kabul edilir.
UÇAKTA DOĞAN BEBEĞİN VATANDAŞLIĞI NASIL BELİRLENİYOR?
Uçakta doğum yapan bebeklerin vatandaşlığı birkaç faktöre bağlı olarak değişir. Eğer uçak bir ülkenin hava sahasında bulunuyorsa ve o ülke "Jus Soli" ilkesine göre vatandaşlık veriyorsa, bebek o ülkenin vatandaşı olabilir. Örneğin, ABD hava sahasında doğan bir bebek, ABD vatandaşı sayılır.
ULUSLARARASI SULARDA DOĞDUYSA NERENİN VATANDAŞI?
Ancak bebek uluslararası sularda ya da bir ülkenin hava sahası dışında dünyaya gelmişse, ebeveynlerinin vatandaşlığı dikkate alınır. Ebeveynlerin vatandaşı olduğu ülkelerin kanunları gereği bebek, onların uyruklarına sahip olabilir. Eğer ebeveynlerin vatandaşlığı geçerli değilse ya da farklı bir durum söz konusuysa, bebek uçağın kayıtlı olduğu ülkenin vatandaşlığını kazanabilir.
HAMİLELERİN SEYAHAT SINIRINDAN DOLAYI BU DURUMLAR NADİR OLUYOR
Uçakta doğum vakaları, havayolu şirketlerinin hamile kadınların uçuşuna getirdiği sınırlamalar nedeniyle oldukça nadirdir. Hamileliğin son üç ayında genellikle uçuş izni verilmemesi nedeniyle bu olaylar istisnai durumlarda yaşanır.
Eylül 2021'de Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Chicago'ya gerçekleştirdiği bir uçuşta, bir yolcu uçakta bebek dünyaya getirmiştir. Benzer bir durum Temmuz 2019'da Doha'dan Beyrut'a yapılan bir uçuşta yaşanmış, başka bir yolcu uçuş sırasında doğum yapmıştır.