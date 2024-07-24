Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş

Yaprak sarma yapılırken genellikle asma yaprağı kullanılır. Asma yaprağının taze olması ve doğru şekilde hazırlanması sarma yaparken kararmayı engeller. Yunan aşçılar, yaprak sarma hazırlarken özel bir dikkat gösterirler ve bu sayede sarmada kararma olmamasını sağlarlar. Bu geleneksel lezzeti evde denemek isteyenlerin de bu püf noktalarını dikkate alarak yaprak sarmayı hazırlamaları lezzetli ve görsel olarak çekici bir sonuç elde etmelerini sağlayacaktır.