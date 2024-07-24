Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan yaprak sarma, özenle hazırlanan bir yemek çeşididir. Yunan aşçılar, yaprak sarmayı hazırlarken özel bir yöntem kullanarak sarmada kararma olmamasını sağlıyorlar. Bakın Yunan aşçıların o özel tarifi ne.
Yaprak sarma yapılırken genellikle asma yaprağı kullanılır. Asma yaprağının taze olması ve doğru şekilde hazırlanması sarma yaparken kararmayı engeller. Yunan aşçılar, yaprak sarma hazırlarken özel bir dikkat gösterirler ve bu sayede sarmada kararma olmamasını sağlarlar. Bu geleneksel lezzeti evde denemek isteyenlerin de bu püf noktalarını dikkate alarak yaprak sarmayı hazırlamaları lezzetli ve görsel olarak çekici bir sonuç elde etmelerini sağlayacaktır.
Zeytinyağlı Yaprak Sarma Nasıl Yapılır?
Malzemeler
500 gr salamura asma yaprağı
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı sıcak su
yarım limon suyunu
İç harcı için
4- adet kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 su bardağı kırık pirinç
1 yemek kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tarçın
2 adet kesme şeker
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 su bardağı kıyılmış maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
yarım su bardağı sıcak su
Hazırlanışı
Zeytinyağını tencereye alın. Yemeklik doğradığınız soğanı biraz tuz ile 1 dakika kadar soteleyin. Üzerine çam fıstığını ilave ederek fıstıklar pembeleşinceye kadar karıştırarak kavurun.
Pirinçleri 1-2 su yıkayıp süzün ve pembeleşen soğanların üzerine ilave edin ve 1 dakika kadar kavurun.
Kavurduğunuz pirinçlerin üzerine iç harcı için gerekli tüm malzemeyi koyarak iyice karıştırın. Yarım su bardağı kaynamış suyu ilave ederek kısık ateşte pirinçler suyu çekene kadar pişirin ve demlemeye bırakın.
Pirinçler soğurken yaprakları yıkayın. 5 dakika sıcak su da beklettikten sonra 2-3 su yıkayın.
Yaprakların büyüklüğüne göre hazırladığınız iç harçtan koyarak sarın. Dolmayı pişireceğiniz tencerenin dibini yırtık ya da küçük asma yapraklarıyla kaplayın. Boşluk kalmayacak şekilde dolmayı dizin.
Sardığınız dolmaların üzerine porselen bir tabak kapatın. Sıcak su, zeytinyağı ve tuzu tencereye ilave ettikten sonra kısık ateşte 35-40 dakika pişirin. Soğuk servis yapın.