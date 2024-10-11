Yumurtayı Çatlatmadan Haşlamanın Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Bu Kadar Kolaymış

TUZ VE SİRKE EKLEYİN

Haşlama suyuna bir tutam tuz eklemek, yumurta beyazının daha hızlı pıhtılaşmasını sağlar. Bu da kabuğun dayanıklılığını artırır. Ayrıca, tuzlu su yumurtaların daha kolay soyulmasına yardımcı olur.

Tencereye bir yemek kaşığı sirke eklemek, yumurta kabuğundaki gözenekleri kapatarak suyun yumurtanın içine sızmasını engeller. Sirke, kabuğu güçlendirerek çatlama riskini azaltır ve eğer bir çatlama olursa yumurtayı bir arada tutar.