Yumurtayı Çatlatmadan Haşlamanın Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Bu Kadar Kolaymış
Yumurtalarınız haşlama sırasında çatlıyor mu? Yumurtaları çatlatmadan haşlamanın sırrı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yumurta haşlamak, basit bir işlem gibi görünse de bazen istenmeyen çatlamalarla karşılaşmak mümkün. Çatlayan yumurtalar, hem görüntü olarak hoş durmaz hem de temizliği zorlaştırır. Yumurtaları çatlamadan haşlamak için uygulayabileceğiniz birkaç pratik doğal yöntem var.
ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİN
Yumurtalar buzdolabından çıkınca soğuk olur ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle çatlama riski artar. Yumurtaları haşlamadan önce 15-20 dakika kadar oda sıcaklığında bekletmek, sıcak suya geçişteki sıcaklık farkını azaltır ve çatlama olasılığını en aza indirir.
HAŞLAMA SUYUNA EKLEYİN
Kürdanlar, yumurta kabuğunda basıncı dengeleyerek çatlamayı önler. Tencereye 2-3 adet kürdan eklemek, kabukta küçük delikler açılmasını sağlar ve böylece basıncın dışarı çıkmasına yardımcı olur. Bu yöntem, yumurtaların daha sorunsuz pişmesini sağlar.
TUZ VE SİRKE EKLEYİN
Haşlama suyuna bir tutam tuz eklemek, yumurta beyazının daha hızlı pıhtılaşmasını sağlar. Bu da kabuğun dayanıklılığını artırır. Ayrıca, tuzlu su yumurtaların daha kolay soyulmasına yardımcı olur.
Tencereye bir yemek kaşığı sirke eklemek, yumurta kabuğundaki gözenekleri kapatarak suyun yumurtanın içine sızmasını engeller. Sirke, kabuğu güçlendirerek çatlama riskini azaltır ve eğer bir çatlama olursa yumurtayı bir arada tutar.