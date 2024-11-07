Yumurtanın Kabuğunu Soymak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı: İşte O Yöntem...

Yumurtaların kabukları, iç zarına sıkıca yapıştığında soyarken parçalara ayrılabiliyor, bu da oldukça can sıkıcı bir durum yaratıyor. Genellikle tuz veya karbonat kullanarak bu sorunun çözüleceği düşünülse de bu yöntemler her zaman işe yaramıyor. Ancak bu soruna kesin çözüm sunan bir püf noktası var.