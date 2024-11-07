Yumurtanın Kabuğunu Soymak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı: İşte O Yöntem...
Yumurta kabuğu soymak bazen oldukça zahmetli olabilir. Ancak, basit bir yöntemle kabuğun tek parça halinde kolayca çıkmasını sağlayabilirsiniz. İşte sizi bu dertten kurtaracak ve zahmetsizce soyma sağlayacak pratik bir yöntem...
Kaynak: Ekonomim
Yumurtaların kabukları, iç zarına sıkıca yapıştığında soyarken parçalara ayrılabiliyor, bu da oldukça can sıkıcı bir durum yaratıyor. Genellikle tuz veya karbonat kullanarak bu sorunun çözüleceği düşünülse de bu yöntemler her zaman işe yaramıyor. Ancak bu soruna kesin çözüm sunan bir püf noktası var.
35 YILLIK KAHVALTICININ PRATİK SOYMA SIRRI
İstanbul Taksim’de yıllardır kahvaltı arabası işleten Murat Usta, haşlanmış yumurtaları zahmetsizce soymak için uyguladığı özel tekniği paylaştı. Her gün yüzlerce yumurta haşlayan Murat Usta, yumurtaları pişirme kabından çıkardıktan sonra temiz ve sert bir yüzeyde hafifçe yuvarlıyor. Bu işlem kabukta ince çatlaklar oluşturuyor ve zarı gevşetiyor. Böylece yumurtayı kolayca soyarak kabuğundan ayırabiliyor. Bu yöntemle tuz veya karbonat gibi ek malzemeler kullanmanıza da gerek kalmıyor.
YUMURTA PİŞİRME SÜRELERİ
Lezzetli bir haşlanmış yumurta için pişirme süresi oldukça önemlidir. Yumurtayı haşlamadan önce çatlak olup olmadığını kontrol edin; aksi halde yumurta haşlanırken suyun içine yayılabilir. İşte istediğiniz kıvama göre önerilen haşlama süreleri:
3-4 dakika: Yumuşak, sıvı kıvamda iç
5-6 dakika: Orta pişmiş, hafif akışkan
7-8 dakika: Katıya yakın, yoğun kıvam
9-10 dakika: Tam katı kıvam