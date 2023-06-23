Yaz aylarının kabusu başladı: Bunu sürenlere sivrisinek yaklaşamıyor!

Detaylarıyla birlikte araştırdık. İşte yanıtlar: Sineklerin vücudun belirli yerlerini soktuğunda herkesin reaksiyonu aynı olmaz. Soktuğu yerde bazen çok küçük kızarıklık oluşur bazen de şişme ve iltihap oluşur. Sinekleri kovmak için çeşitli kimyasal ürünler bulunmaktadır. Bu ürünlerde bulunan kimyasallar hem cilde uygulandığında hem de solunduğunda ortamda bulunan kişilere zarar verebilir.