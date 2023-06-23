Yaz aylarının kabusu başladı: Bunu sürenlere sivrisinek yaklaşamıyor!
Genelde yaz aylarında ortaya çıkan ve vücudumuzun bazı yerlerine konup rahatsız eden sivrisinekleri kimyasal yöntemlere gerek kalmadan evde yapacağınız doğal yöntemlerle kolayca kurtulabilirsiniz.
Daha çok geceleri rahatsız eden ve kan emen sineklerden kurtulmak isteyenler için evde doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?
İşte detaylar...
Detaylarıyla birlikte araştırdık. İşte yanıtlar: Sineklerin vücudun belirli yerlerini soktuğunda herkesin reaksiyonu aynı olmaz. Soktuğu yerde bazen çok küçük kızarıklık oluşur bazen de şişme ve iltihap oluşur. Sinekleri kovmak için çeşitli kimyasal ürünler bulunmaktadır. Bu ürünlerde bulunan kimyasallar hem cilde uygulandığında hem de solunduğunda ortamda bulunan kişilere zarar verebilir.
Vücutta salgılanan bazı maddeler sivrisinekleri kovmada etkilidir. Sivrisinekler için sinek kovucu losyonlar yaparken en dikkat etmemiz gereken şey losyonun içinde sinekleri rahatsız edecek kokuları koymaktır.
Kokuları ayaklarıyla alan sinekleri rahatsız edebilecek aromatik bitkisel olan yağlar; lavanta yağı, nane yağı, okaliptus yağı, limon yağı, stronella yağı, portakal yağı, lavanta yağı, biberiye yağı ve nane yağı kullanılabilir.