Yaz Aylarında Dağlardan Toplanıyor, Kış Boyunca Şifa Dağıtıyor: O Yoksa Tarhana Yemeği de Yok

Sadece çorbalara lezzet katmakla kalmayan bu bitki, sağlık açısından da pek çok fayda sunuyor. Tarhana otunun yaprakları ve çiçekleri, kurutulmuş halde egzama gibi cilt problemlerinin tedavisinde kullanılırken, kaynatılarak hazırlanan çayı astım, bronşit ve hazımsızlık gibi sorunlara iyi geliyor.

ÇÖRTÜK OTU NEDİR?

Halk arasında "yabani kekik" ya da "tarhana otu" olarak da bilinen çörtük otu, özellikle Anadolu’da sıkça rastlanan, geleneksel tıpta yaygın şekilde kullanılan bir bitkidir. Şifalı özellikleri sayesinde hem çorbalık malzemelerde hem de doğrudan sağlık destekleyici olarak kullanılır.