Yaz Aylarında Dağlardan Toplanıyor, Kış Boyunca Şifa Dağıtıyor: O Yoksa Tarhana Yemeği de Yok
Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan tarhananın yapımında kullanılan "tarhana otu" ya da diğer adıyla çörtük otu binbir derde derman oluyor. İşte saymakla bitmeyen faydaları...
Kaynak: Haber Merkezi
Sadece çorbalara lezzet katmakla kalmayan bu bitki, sağlık açısından da pek çok fayda sunuyor. Tarhana otunun yaprakları ve çiçekleri, kurutulmuş halde egzama gibi cilt problemlerinin tedavisinde kullanılırken, kaynatılarak hazırlanan çayı astım, bronşit ve hazımsızlık gibi sorunlara iyi geliyor.
ÇÖRTÜK OTU NEDİR?
Halk arasında "yabani kekik" ya da "tarhana otu" olarak da bilinen çörtük otu, özellikle Anadolu’da sıkça rastlanan, geleneksel tıpta yaygın şekilde kullanılan bir bitkidir. Şifalı özellikleri sayesinde hem çorbalık malzemelerde hem de doğrudan sağlık destekleyici olarak kullanılır.
ÇÖRTÜK OTUNUN BİTMEYEN FAYDALARI
1. Sindirim Sistemi Üzerindeki Etkileri
Gaz ve Şişkinliği Azaltır: Çörtük otu, mide ve bağırsak sorunlarını hafifleterek sindirim sistemini rahatlatır.
Hazmı Kolaylaştırır: Özellikle yemek sonrası yaşanan hazımsızlık problemlerine karşı faydalıdır.
İştah Açar: Geleneksel kullanımlarda iştah açıcı etkileriyle de bilinir.
2. Soğuk Algınlığı ve Üst Solunum Yolları
Bağışıklık Desteği Sağlar: Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Balgam Söktürücü ve Öksürük Giderici: Soğuk algınlığı, bronşit ve öksürüğe karşı etkili bir doğal çözümdür.
Boğaz Ağrısını Hafifletir: Çayı ya da buharı, üst solunum yolu rahatsızlıklarında yatıştırıcı etki gösterir.
3. İltihap Giderici (Antiinflamatuar) Özellikleri
Romatizma ve Artrit: Çörtük otu, iltihap giderici etkileri sayesinde eklem ağrıları ve romatizma gibi sorunlarda fayda sağlar.
Ağrıları Azaltır: Kas ve eklem ağrılarının yanı sıra baş ağrılarında da destekleyici bir bitki olarak kullanılır.
4. Antiseptik ve Antibakteriyel Etkileri
Yaraların Hızlı İyileşmesini Sağlar: Enfekte olmuş cilt bölgelerinde antiseptik özellikleri sayesinde enfeksiyon riskini azaltır.
Cilt Sağlığına Destek Olur: Egzama, sivilce gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanımı yaygındır.
5. Sinir Sistemi Üzerindeki Etkileri
Stres ve Anksiyete Azaltıcı: Sinirleri yatıştırıcı etkileri sayesinde çay olarak tüketildiğinde rahatlama sağlar.