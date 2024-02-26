Yapım şirketi duyurdu: Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'sunu bakın artık kim canlandıracak
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in yerine Abdullah Ünal karakterini canlandıracak isim belli oldu.
Televizyon ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde yapımın Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ekranlardan uzak kalmıştı.
Settar Tanrıöğen’in setlere dönmesinin zorlaştığı bildirilirken, yapım şirketi yeni bir karar almak zorunda kaldı.
Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Gold Film konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Apo’ karakterini canlandıracak ismin değiştiğini duyurdu.
Dizinin yapımcısının açıklamasında, “Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.
Şirketin açıklamasında, Abdullah Ünal karakterini canlandıracak ismin ise Ahmet Mümtaz Taylan olduğu duyuruldu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53’üncü bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır…”