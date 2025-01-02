Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu

Bazı sosyal medya platformlarında, Kuzey Makedonya'nın Türkiye'ye vize uygulamasına başlayacağına dair paylaşımlar yapıldı. Bu durum, özellikle iki ülke arasında sık seyahat eden vatandaşlar arasında endişe yarattı. Ancak resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, şu an için böyle bir uygulama söz konusu değil. Kuzey Makedonya yetkilileri, mevcut vizesiz seyahat düzenlemesinin devam ettiğini vurguladı.