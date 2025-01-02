Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu
Türk vatandaşlarının akın akın ziyaret ettiği Kuzey Makedonya'nın vizeli olacağı öne sürüldü. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
Kuzey Makedonya Hakkında Bilgi:
Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Makedonya'nın kuzeyden üçte birlik bölümünü kaplamaktadır.
TÜRKİYE'YE VİZELİ Mİ OLACAK?
Son günlerde sosyal medyada Kuzey Makedonya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulayacağına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle Türk vatandaşlarının oturum izni almak için yoğun ilgi gösterdiği Kuzey Makedonya ile ilgili bu tür haberlerin hızla yayılması, kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu. Ancak yetkililer, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek konuya açıklık getirdi.
Bazı sosyal medya platformlarında, Kuzey Makedonya'nın Türkiye'ye vize uygulamasına başlayacağına dair paylaşımlar yapıldı. Bu durum, özellikle iki ülke arasında sık seyahat eden vatandaşlar arasında endişe yarattı. Ancak resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, şu an için böyle bir uygulama söz konusu değil. Kuzey Makedonya yetkilileri, mevcut vizesiz seyahat düzenlemesinin devam ettiğini vurguladı.
Avrupa Birliği Üyeliği ve Vize Durumu
Yetkililer, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olması durumunda ise Türkiye ile vize konusunun gündeme gelebileceğine dikkat çekti. AB üyesi ülkeler, genellikle Schengen Bölgesi kuralları çerçevesinde üçüncü ülkelere vize uygulamak zorunda kalıyor. Bu nedenle, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği gerçekleşirse, Türk vatandaşlarının bu ülkeye seyahat ederken vize alması gerekebilir. Ancak bu durum, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğinin tamamlanmasıyla devreye girecek uzun vadeli bir süreçtir.
Halihazırda Türk vatandaşları, Kuzey Makedonya'ya vizesiz seyahat edebilmekte ve 90 güne kadar ülkede kalabilmektedir. Bu durum, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, kısa vadede vizesiz seyahat uygulamasında bir değişiklik beklenmemektedir.