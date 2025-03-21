WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
WhatsApp, Android ve iOS uygulamalarındaki tasarım güncellemelerinin ardından, bu kez WhatsApp Web'in tasarımını değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni tasarımdan ilk görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Meta, WhatsApp için gerçekleştirdiği bir dizi değişiklikle, platformu sürekli olarak güncelliyor. Yeni özellikler eklenirken, tasarımlar da zaman zaman yenileniyor. Şimdi ise uzun süre müdahale edilmeyen WhatsApp Web'in tasarımı baştan aşağı değişiyor. Geçtiğimiz yıl Android ve iOS cihazlar için yapılan güncellemelerle arayüz tasarımı ve temalar yenilenmişti. Şimdi ise WhatsApp Web için de benzer bir revizyon yapılacak.
KULLANICILARDAN OLUMLU YORUMLAR
Wabetainfo adlı kaynağın paylaştığı görsellere göre, WhatsApp Web'in yeni tasarımı daha koyu tonlar ve modern bir görünüm sunacak. Bu tasarım, yazıların daha okunaklı olmasını sağlayacak. Halihazırda mobil cihazlardaki neredeyse tüm özellikleri (aramalar hariç) destekleyen Web uygulaması, yeni güncellemeyle daha akıcı ve kullanışlı bir hale gelecek.
KOLAYLAŞAN KULLANICI DENEYİMİ
Yeni Beta sürümünde test edilen kenar çubuğu ile kullanıcılar, WhatsApp Web'in sekmeleri arasında çok daha kolay bir şekilde geçiş yapabilecek. Ayrıca, durum güncellemelerini kontrol etme imkânı da sunulacak. Bu özellikler, kullanıcıların daha verimli bir deneyim yaşamasını sağlayacak.
GÜNCELLEME NE ZAMAN GELİYOR?
Meta, WhatsApp Web için yapılacak güncellemeyi henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak, yeni tasarımın Beta sürecinde sona yaklaşıldığı ve önümüzdeki haftalarda dünya çapında kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.