WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda

Meta, WhatsApp için gerçekleştirdiği bir dizi değişiklikle, platformu sürekli olarak güncelliyor. Yeni özellikler eklenirken, tasarımlar da zaman zaman yenileniyor. Şimdi ise uzun süre müdahale edilmeyen WhatsApp Web'in tasarımı baştan aşağı değişiyor. Geçtiğimiz yıl Android ve iOS cihazlar için yapılan güncellemelerle arayüz tasarımı ve temalar yenilenmişti. Şimdi ise WhatsApp Web için de benzer bir revizyon yapılacak.