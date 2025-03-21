WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda

WhatsApp, Android ve iOS uygulamalarındaki tasarım güncellemelerinin ardından, bu kez WhatsApp Web'in tasarımını değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni tasarımdan ilk görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda - Resim: 1

Meta, WhatsApp için gerçekleştirdiği bir dizi değişiklikle, platformu sürekli olarak güncelliyor. Yeni özellikler eklenirken, tasarımlar da zaman zaman yenileniyor. Şimdi ise uzun süre müdahale edilmeyen WhatsApp Web'in tasarımı baştan aşağı değişiyor. Geçtiğimiz yıl Android ve iOS cihazlar için yapılan güncellemelerle arayüz tasarımı ve temalar yenilenmişti. Şimdi ise WhatsApp Web için de benzer bir revizyon yapılacak.

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WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda - Resim: 2

KULLANICILARDAN OLUMLU YORUMLAR

Wabetainfo adlı kaynağın paylaştığı görsellere göre, WhatsApp Web'in yeni tasarımı daha koyu tonlar ve modern bir görünüm sunacak. Bu tasarım, yazıların daha okunaklı olmasını sağlayacak. Halihazırda mobil cihazlardaki neredeyse tüm özellikleri (aramalar hariç) destekleyen Web uygulaması, yeni güncellemeyle daha akıcı ve kullanışlı bir hale gelecek.

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WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda - Resim: 3

KOLAYLAŞAN KULLANICI DENEYİMİ

Yeni Beta sürümünde test edilen kenar çubuğu ile kullanıcılar, WhatsApp Web'in sekmeleri arasında çok daha kolay bir şekilde geçiş yapabilecek. Ayrıca, durum güncellemelerini kontrol etme imkânı da sunulacak. Bu özellikler, kullanıcıların daha verimli bir deneyim yaşamasını sağlayacak.

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WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda - Resim: 4

GÜNCELLEME NE ZAMAN GELİYOR?

Meta, WhatsApp Web için yapılacak güncellemeyi henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak, yeni tasarımın Beta sürecinde sona yaklaşıldığı ve önümüzdeki haftalarda dünya çapında kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

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