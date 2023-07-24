Whatsapp üzerinden gelen bu arama ve mesajlara dikkat! İstedikleri her şeyi yapabilirler
Türkiye'de son dönemde dolandırıcılık vakaları artış gösterirken, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve hatta kimi zaman ABD, İngiltere gibi yerlerin alan kodlarını kullanarak iletişime geçen dolandırıcıların bu işteki iletişim araçları Whatsapp…
Dolandırıcılık vakaları son bulmazken, her geçen gün yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Bu kez dolandırıcılar Whatsapp üzerinden harekete geçti.
TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre, Türkiye’de telefon üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık meselelerinde bir dönem en sık başvurulan yöntemlerden biri de ‘adınız terör soruşturmasında geçiyor’ denilerek işlenen suçlardı. Bu yöntemde mağduru arayan kişi kimi zaman hakim kimi zaman savcı kimi zaman da güvenlik bürokrasisinden biri gibi davranıp karşı tarafa baskı kuruyordu.
Gerek kamu kurum ve kuruluşlarının uyarıları gerek medyanın bu konudaki haberleriyle bu tarz dolandırıcılık girişimlerinin sayısı azaldı. Ancak suçlular da boş durmadı. Yüksek gelir tuzağıyla banka hesabınızın kiralanması, isminizin bahis sitelerinde geçmesi, uluslararası kumar organizasyonlarına bilerek ya da bilmeyerek dahil olmanız gibi suçlar daha sık görülmeye başlandı.
Dolandırıcıların hedefinde Türkiye var
Ancak son haftalarda Türkiye’de farklı bir yöntem de daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Hindistan, Pakistan, Endonezya ve hatta kimi zaman ABD, İngiltere gibi yerlerin alan kodlarını kullanarak iletişime geçen dolandırıcıların bu işteki iletişim araçları Whatsapp…
Bilmediğiniz yabancı bir numaradan size gönderilen mesajda genellikle Google, Youtube, Apple gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin isimleri geçiyor. Dolandırıcılar, bu şirketlerin ismini vererek, orada çalıştıklarını ve size verecekleri küçük bazı görevlerle çok ciddi kazanç elde edebileceğiniz yalanını söylüyor.