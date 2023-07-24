Whatsapp üzerinden gelen bu arama ve mesajlara dikkat! İstedikleri her şeyi yapabilirler

Dolandırıcıların hedefinde Türkiye var

Ancak son haftalarda Türkiye’de farklı bir yöntem de daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Hindistan, Pakistan, Endonezya ve hatta kimi zaman ABD, İngiltere gibi yerlerin alan kodlarını kullanarak iletişime geçen dolandırıcıların bu işteki iletişim araçları Whatsapp…

Bilmediğiniz yabancı bir numaradan size gönderilen mesajda genellikle Google, Youtube, Apple gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin isimleri geçiyor. Dolandırıcılar, bu şirketlerin ismini vererek, orada çalıştıklarını ve size verecekleri küçük bazı görevlerle çok ciddi kazanç elde edebileceğiniz yalanını söylüyor.