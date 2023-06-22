Uzman isim açıkladı: İşte kalbi sıcak havalardan korumanın 5 yolu!
Hava sıcaklıklarının artış göstermesi kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor. Uzman isim, kalbi sıcaklardan korumak için 5 öneride bulundu. İşte kalbi sıcaklardan korumanın yolları...
Sıcak havalarda kalbi korumanın yolları ile ilgili Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun bilgilendirmelerde bulundu.
Yaz aylarında sıcak havanın, kalp hastaları için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Bilal Boztorun, “Kalp hastaları sıcak havalarda özellikle dikkatli olmalıdır. Yaz aylarında vücudunuz ısıyı düşürmek için terler, bu da gereğinden fazla sıvı kaybetmeniz anlamına gelir.
Vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybı kan basıncını düşürür, kalp atımlarında artışa yol açar. Bu kaybı birçok insan su veya şekersiz içeceklerle telafi eder. Eğer kalp hastalığınız varsa, aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirir” diye konuştu.
KAHVE YERİNE SU
Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda kalp hastalarının basit önlemlerle korunabileceğini belirterek şu 5 önemli tavsiyede bulundu:
1. Sıvı alımına dikkat edin: Sıcak havalarda vücudunuzda daha fazla su kaybı yaşanır. Bu nedenle gün boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterin. Ayrıca alkol ve kafein gibi sıvı kaybına neden olan içeceklerden kaçının.