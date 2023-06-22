Uzman isim açıkladı: İşte kalbi sıcak havalardan korumanın 5 yolu!

KAHVE YERİNE SU

Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda kalp hastalarının basit önlemlerle korunabileceğini belirterek şu 5 önemli tavsiyede bulundu:



1. Sıvı alımına dikkat edin: Sıcak havalarda vücudunuzda daha fazla su kaybı yaşanır. Bu nedenle gün boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterin. Ayrıca alkol ve kafein gibi sıvı kaybına neden olan içeceklerden kaçının.