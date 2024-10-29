Uykuya Hızlı Dalıp Gece Uyanmamak İçin 4-7-8 Nefes Tekniğini Uygulayın

Nefes teknikleri vücudun oksijen seviyesini yenileyerek gevşemeyi destekler ve özellikle bu teknik, vücuda güçlü bir oksijen akışı sağlayarak sakinleştirir. Uzmanlar, 4-7-8 tekniğinin stresi azaltarak bedensel ve zihinsel dengeyi sağladığını belirtiyor. Bu yöntem, kaygı ve gerginlik gibi durumlarla başa çıkmak için etkili bir gevşeme tekniği olarak sıklıkla kullanılıyor.

4-7-8 TEKNİĞİ İLE HIZLI UYKUYA DALMA

Bu nefes tekniğini oturarak veya uzanarak uygulayabilirsiniz. Rahat bir pozisyonda olmak önemlidir; çünkü egzersiz sırasında uykuya dalma olasılığınız yüksektir.

Tekniği adım adım uygulamak için:

Dilinizin ucunu üst ön dişlerinizin arkasındaki damağınıza yerleştirin ve egzersiz boyunca burada tutun.

Dudaklarınızı hafifçe aralayın, ağzınızdan ıslık sesi çıkararak nefes verin.

Burnunuzdan yavaşça nefes alarak dört saniyeye kadar sayın.

Yedi saniye boyunca nefesinizi tutun.

Son olarak, sekiz saniye boyunca ağzınızdan nefes verin.