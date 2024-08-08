Türklere Kapıları Sonuna Kadar Açtılar: İşte En Çok Schengen Vizesi Veren Avrupa Ülkeleri

Ayrıca Türklere en az vize reddi veren ülkeler arasında İzlanda'da yüzde 2,2 ile en düşük seviyede iken, İsviçre'de bu oran yüzde 10,7 oldu. Letonya da yüzde 11,7'lik ret oranıyla en az reddeden ülkeler arasında yer aldı.