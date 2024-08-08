Türklere Kapıları Sonuna Kadar Açtılar: İşte En Çok Schengen Vizesi Veren Avrupa Ülkeleri
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, vize alamıyor. AB ülkeleri, Schengen Vizesi konusunda ciddi zorluklar çıkartıyor. Reddeden kadar Türkiye'ye rahat vize veren bazı Avrupa ülkeleri var. Avrupa'nın bu bilindik ülkeleri, Türklere en çok vize onayı veren ülkeler arasında.
Türk vatandaşları, vize almakta sorun yaşıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye’den gelenlerin ülkelerine iltica etmemesi için vize vermiyor ve vize almaları yönünde türlü engeller çıkartıyor. Schengen Vizesi almakta zorlanan vatandaşlar duruma isyan ediyor.
Fakat Türkiye’ye Schengen Vizesi konusunda rahatlık tanıyan, vize işlemi konusunda sıkıntı çıkartmayan ülkeler de bulunuyor. Özellikle Almanya ve Fransa gibi ülkeler Türk vatandaşlarına Schengen Vizesi vermezken, o ülkeler çok rahat vize veriyor. İşte Türklere vize kabulü en yüksek olan Avrupa ülkeleri:
Portekiz: Yüzde 93
İtalya: Yüzde 91.08
Slovakya: Yüzde 88.77
Polonya: Yüzde 86.56
İspanya: Yüzde 86.5
Ayrıca Türklere en az vize reddi veren ülkeler arasında İzlanda'da yüzde 2,2 ile en düşük seviyede iken, İsviçre'de bu oran yüzde 10,7 oldu. Letonya da yüzde 11,7'lik ret oranıyla en az reddeden ülkeler arasında yer aldı.