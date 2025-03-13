Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor!

Türkiye’de ilk olarak inşaat sırasında keşfedilen mağara, astım hastalığına resmen şifa kaynağı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor! - Resim: 1

Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan Damlataş Mağarası, 1948 yılında bir iskele inşaatı sırasında tesadüfen keşfedildi. Türkiye’de turizme açılan ilk mağara olma özelliğini taşıyan bu doğa harikası, astım hastalığını resmen bitiriyor.

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Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor! - Resim: 2

ASTIM HASTALARINA ŞİFA OLUYOR

Mağaranın yüksek nem oranı (%90-98), sabit 22°C sıcaklığı ve temiz havası, özellikle astım hastalarına fayda sağlıyor. Doktor tavsiyesiyle gelen ziyaretçiler, mağarada belirli süreler geçirerek solunum yollarının rahatladığını belirtiyor.

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