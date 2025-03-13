Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor!
Türkiye’de ilk olarak inşaat sırasında keşfedilen mağara, astım hastalığına resmen şifa kaynağı oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan Damlataş Mağarası, 1948 yılında bir iskele inşaatı sırasında tesadüfen keşfedildi. Türkiye’de turizme açılan ilk mağara olma özelliğini taşıyan bu doğa harikası, astım hastalığını resmen bitiriyor.
ASTIM HASTALARINA ŞİFA OLUYOR
Mağaranın yüksek nem oranı (%90-98), sabit 22°C sıcaklığı ve temiz havası, özellikle astım hastalarına fayda sağlıyor. Doktor tavsiyesiyle gelen ziyaretçiler, mağarada belirli süreler geçirerek solunum yollarının rahatladığını belirtiyor.