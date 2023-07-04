Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu! İşte Türkiye'nin tatlı haritası
Bir online yemek sipariş firmasının derlediği verilere göre Türkiye'de en çok tercih edilen 10 tatlı belli oldu. İşte Türkiye'nin tatlı tercihleri...
Yemeksepeti, 2019 yılından 2023 Mayıs ayına kadarki süreyi kapsayacak şekilde, ülkenin dört bir yanındaki on binlerce üye restoranı üzerinden elde ettiği satış verileriyle derlediği Türkiye’nin Tatlı Haritası’nı açıkladı. Çarpıcı pek çok istatistiğin dikkat çektiği bu haritada, çıkış ve düşüşleriyle şaşırtan tatlılar öne çıktı.
Türkiye’nin Tatlı Haritası’nda dikkat çeken performansıyla Ekler, tam bir sürpriz zaferiyle, 2021'den itibaren 7. sıradan 4. sıraya yükselerek 2022 ve 2023'te zirveyi zapt etti. Sütlaç, istikrarlı biçimde ikinci sırada yer alırken; Waffle, istikrarlı bir şekilde üçüncü sırada pozisyon elde etti ve bir zamanların lideri Sufle, 2022 ve 2023'te sırasıyla 4. ve 6. sıraya geriledi.
HANGİ TATLILAR YÜKSELİŞTE?
Geleneksel lezzetlerden Baklava ise 2019'da 11. sıradan 2023’te 4. sıraya yükselerek çizgisini bozmayarak popülaritesini korudu. Çıkış yapanlar listesinde ise geleneksel tatlılar olarak Tulumba ve Güllaç yer aldı. Bu ikili, geleneksel tatları yeniden keşfeden tatlı severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.
Sabit kalmayı tercih eden Kazandibi ve Trileçe'nin sadık bir tüketici kitlesi olduğu anlaşılıyor. Ancak Mozaik Pasta ve Kemalpaşa Tatlısı gibi lezzetlere olan ilginin bir bölümü yeni tatlara kaymış gibi görünüyor. Bu hareketli tatlı arenası, çeşitlilik ve tüketicinin değişen damak zevklerinin bir yansıması olarak, gıda endüstrisi ve restoranlar için de, tüketicinin beğenisine göre hizmetlerini güncellemeleri adına büyük önem taşıyor.
Tatlı severlerin yeni tatları keşfetme yönelimi, önümüzdeki dönemde üst sıraları daha da zorlayacak gibi görünüyor.
Türkiye’nin tatlılarına dair verilerinin 2019’dan bu yana olan kısmını ortaya koyan analiz, tatlı severlerin favorilerini ve hangi lezzetlerin yükselişte olduğunu gözler önüne seriyor.
Üst üste iki yıl boyunca pastane klasiği Ekler, Pastane-Fırın mutfaklarında tahtını korurken, bir diğer lezzet bombası Waffle ise Dünya Mutfağı'nın yıldızı olmayı sürdürüyor. Ayrıca, Türk Mutfağı'nın sütlü favorisi Sütlaç, geleneksel tatlıları temsil ederek, Ekler’in ardından listede güçlü bir ikinci sıra elde etmiş durumda.
2023'te, kahve severlerin en çok Waffle ile lezzet deneyimlerini tamamladığı görülürken, dondurma tutkunlarının ise Ekler ile tatlı krizlerini giderdikleri ortaya çıktı. Diğer taraftan tatlı trendleri, dönemsel dalgalanmalara da işaret ediyor. Örneğin, geleneksel Aşure ve Güllaç'ın sırasıyla Muharrem ve Ramazan aylarında gözle görülür bir artış yaşadığı belirlendi. Ancak her hikayede olduğu gibi, bu tatlı macerasında da düşüş yaşayanlar oldu. Kabak Tatlısı ve Halka Tatlısı'nın popülaritesi azalmış görünüyor.
Tatlı tercihlerinde mevsimler büyük etki sahibi
Yemeksepeti verileri, mevsimlere göre tatlı tüketiminde göz alıcı değişimler olduğunu da gözler önüne seriyor:
· Kıştan ilkbahara geçişte, Aşure'den Baklava'ya, Brownie'den Cheesecake'e ve hatta Donut'a kadar birçok tatlının tüketiminde azalış görülüyor.
· İlkbahardan yaz mevsimine geçerken, tatlıları bir kenara bırakıp deniz, kum ve güneşe yöneliyoruz.
· Ancak Dondurma, Churros ve Ekler gibi tatlılar bu genel eğilimi yıkarak ilkbahardan yaz aylarına geçişte artış gösteriyor.
· Yazdan sonbahara geçerken ise Kabak Tatlısı ve Donut bu dönemin yıldızları oluyor.
· Kışa geçerken tatlı düşkünlüğümüz biraz olsun azalsa da Donut, Ekler ve Parfe gibi bazı tatlıların tüketiminde yükseliş gözlemleniyor.
· Kışın sonunu belirleyen tatlı ise yine Güllaç oluyor ve yaz aylarına kıyasla en az 10 katlık inanılmaz bir artışla göz kamaştırıyor.