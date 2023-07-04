Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu! İşte Türkiye'nin tatlı haritası

Yemeksepeti, 2019 yılından 2023 Mayıs ayına kadarki süreyi kapsayacak şekilde, ülkenin dört bir yanındaki on binlerce üye restoranı üzerinden elde ettiği satış verileriyle derlediği Türkiye’nin Tatlı Haritası’nı açıkladı. Çarpıcı pek çok istatistiğin dikkat çektiği bu haritada, çıkış ve düşüşleriyle şaşırtan tatlılar öne çıktı.

Türkiye’nin Tatlı Haritası’nda dikkat çeken performansıyla Ekler, tam bir sürpriz zaferiyle, 2021'den itibaren 7. sıradan 4. sıraya yükselerek 2022 ve 2023'te zirveyi zapt etti. Sütlaç, istikrarlı biçimde ikinci sırada yer alırken; Waffle, istikrarlı bir şekilde üçüncü sırada pozisyon elde etti ve bir zamanların lideri Sufle, 2022 ve 2023'te sırasıyla 4. ve 6. sıraya geriledi.