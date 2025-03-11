Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye’de en çok tercih edilen isimler ve soyadları ortaya çıktı. Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla en yaygın kullanılan soyadı "Yılmaz" olurken, erkek isimlerinde "Mehmet", kadın isimlerinde ise "Fatma" zirvede yer aldı.

Resmi verilere göre, 1 milyon 174 bin 516 kişi "Yılmaz" soyadını taşıyor. Bu soyadı, uzun yıllardır Türkiye’de en çok kullanılan soyadlar arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor.