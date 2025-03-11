Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız
Türkiye’de 2024 yılında en çok kullanılan isimler ve soyisimler listesi duyuruldu. En çok kullanılan kadın ve erkek isimlerinin yanı sıra soyadları ve kullanım sayıları da dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye’de en çok tercih edilen isimler ve soyadları ortaya çıktı. Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla en yaygın kullanılan soyadı "Yılmaz" olurken, erkek isimlerinde "Mehmet", kadın isimlerinde ise "Fatma" zirvede yer aldı.
Resmi verilere göre, 1 milyon 174 bin 516 kişi "Yılmaz" soyadını taşıyor. Bu soyadı, uzun yıllardır Türkiye’de en çok kullanılan soyadlar arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN SOYADI HANGİSİ?
Yılmaz – 1.174.516 kişi
Kaya – 894.360 kişi
Demir – 871.107 kişi
Çelik – 714.184 kişi
Yıldız – 693.634 kişi
Şahin – 685.727 kişi
Yıldırım – 664.229 kişi
Öztürk – 585.053 kişi
Aydın – 579.161 kişi
Özdemir – 554.724 kişi
Bunların dışında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da Türkiye’de en yaygın kullanılanlar arasında yer aldı.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK İSİMLERİ HANGİLERİ?
1 milyon 285 bin 141 kişiyle "Mehmet" en yaygın erkek ismi olurken, onu 1 milyon 66 bin 554 kişiyle "Mustafa" ve 863 bin 817 kişiyle "Ahmet" takip etti.
TÜRKİYE’DE EN YAYGIN ERKEK İSİMLERİ VE SAYILARI
Mehmet – 1.285.141 kişi
Mustafa – 1.066.554 kişi
Ahmet – 863.817 kişi
Ali – 742.542 kişi
Hüseyin – 577.808 kişi
Hasan – 537.184 kişi
Murat – 529.021 kişi
Yusuf – 524.246 kişi
İbrahim – 508.362 kişi
İsmail – 438.668 kişi
Ayrıca Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Süleyman, Hakan ve Adem gibi isimler de en yaygın erkek isimleri arasında yer aldı.
KADINLARDA "FATMA" ADI ZİRVEDE
Türkiye’de en yaygın kadın ismi "Fatma" olurken, 1 milyon 164 bin 268 kişi bu ismi taşıyor. İkinci sırada 915 bin 587 kişiyle "Ayşe", üçüncü sırada ise 784 bin 176 kişiyle "Emine" bulunuyor.
EN YAYGIN KADIN İSİMLERİ VE SAYILARI
Fatma – 1.164.268 kişi
Ayşe – 915.587 kişi
Emine – 784.176 kişi
Hatice – 714.977 kişi
Zeynep – 704.355 kişi
Elif – 553.984 kişi
Meryem – 319.635 kişi
Merve – 293.302 kişi
Zehra – 268.273 kişi
Esra – 248.215 kişi
Bunun dışında Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Sultan, Kübra, Dilek, Leyla ve Rabia gibi isimler de en çok kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı.
Türkiye’de isim ve soyadı tercihleri yıllar içinde büyük ölçüde değişmezken, klasikleşmiş isimler hala en çok kullanılanlar arasında bulunuyor.