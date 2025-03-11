Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız

Türkiye’de 2024 yılında en çok kullanılan isimler ve soyisimler listesi duyuruldu. En çok kullanılan kadın ve erkek isimlerinin yanı sıra soyadları ve kullanım sayıları da dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız - Resim: 1

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye’de en çok tercih edilen isimler ve soyadları ortaya çıktı. Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla en yaygın kullanılan soyadı "Yılmaz" olurken, erkek isimlerinde "Mehmet", kadın isimlerinde ise "Fatma" zirvede yer aldı.

Resmi verilere göre, 1 milyon 174 bin 516 kişi "Yılmaz" soyadını taşıyor. Bu soyadı, uzun yıllardır Türkiye’de en çok kullanılan soyadlar arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor.

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Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız - Resim: 2

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN SOYADI HANGİSİ?

Yılmaz – 1.174.516 kişi

Kaya – 894.360 kişi

Demir – 871.107 kişi

Çelik – 714.184 kişi

Yıldız – 693.634 kişi

Şahin – 685.727 kişi

Yıldırım – 664.229 kişi

Öztürk – 585.053 kişi

Aydın – 579.161 kişi

Özdemir – 554.724 kişi

Bunların dışında Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat ve Şimşek gibi soyadları da Türkiye’de en yaygın kullanılanlar arasında yer aldı.

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Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız - Resim: 3

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK İSİMLERİ HANGİLERİ?

1 milyon 285 bin 141 kişiyle "Mehmet" en yaygın erkek ismi olurken, onu 1 milyon 66 bin 554 kişiyle "Mustafa" ve 863 bin 817 kişiyle "Ahmet" takip etti.

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Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız - Resim: 4

TÜRKİYE’DE EN YAYGIN ERKEK İSİMLERİ VE SAYILARI

Mehmet – 1.285.141 kişi

Mustafa – 1.066.554 kişi

Ahmet – 863.817 kişi

Ali – 742.542 kişi

Hüseyin – 577.808 kişi

Hasan – 537.184 kişi

Murat – 529.021 kişi

Yusuf – 524.246 kişi

İbrahim – 508.362 kişi

İsmail – 438.668 kişi

Ayrıca Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Süleyman, Hakan ve Adem gibi isimler de en yaygın erkek isimleri arasında yer aldı.

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Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız - Resim: 5

KADINLARDA "FATMA" ADI ZİRVEDE

Türkiye’de en yaygın kadın ismi "Fatma" olurken, 1 milyon 164 bin 268 kişi bu ismi taşıyor. İkinci sırada 915 bin 587 kişiyle "Ayşe", üçüncü sırada ise 784 bin 176 kişiyle "Emine" bulunuyor.

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Türkiye’de En Çok Kullanılan İsim ve Soyisimler Belli Oldu! Kimse Beklemiyordu, O İsimlere Çok Şaşıracaksınız - Resim: 6

EN YAYGIN KADIN İSİMLERİ VE SAYILARI

Fatma – 1.164.268 kişi

Ayşe – 915.587 kişi

Emine – 784.176 kişi

Hatice – 714.977 kişi

Zeynep – 704.355 kişi

Elif – 553.984 kişi

Meryem – 319.635 kişi

Merve – 293.302 kişi

Zehra – 268.273 kişi

Esra – 248.215 kişi

Bunun dışında Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Sultan, Kübra, Dilek, Leyla ve Rabia gibi isimler de en çok kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı.

Türkiye’de isim ve soyadı tercihleri yıllar içinde büyük ölçüde değişmezken, klasikleşmiş isimler hala en çok kullanılanlar arasında bulunuyor.

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