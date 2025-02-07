Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler

Listenin başında, Bursa mutfağından çıkıp tüm Türkiye’ye yayılan iskender kebap yer alıyor. Osmanlı mutfağının klasiklerinden biri olan hünkar beğendi de yabancıların favorileri arasında bulunuyor. Et yemeklerine olan ilgileriyle bilinen yabancı turistlerin listesinde şiş kebap ve Adana kebap da öne çıkan lezzetler arasında.