Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler
Dünya mutfaklarına dair değerlendirmeleriyle bilinen TasteAtlas, yabancıların en çok sevdiği Türk yemeklerini açıkladı. Listede yer alan lezzetler, Türkiye’nin zengin mutfak kültürüne olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Listenin başında, Bursa mutfağından çıkıp tüm Türkiye’ye yayılan iskender kebap yer alıyor. Osmanlı mutfağının klasiklerinden biri olan hünkar beğendi de yabancıların favorileri arasında bulunuyor. Et yemeklerine olan ilgileriyle bilinen yabancı turistlerin listesinde şiş kebap ve Adana kebap da öne çıkan lezzetler arasında.
TATLILAR VE HAMUR İŞLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ
Türk mutfağının sevilen tatlıları da listede kendine yer buldu. Hatay’a özgü künefe ve Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan katmer, yabancıların en beğendiği tatlılar arasında. Hamur işi lezzetlerde ise Kayseri mantısı ve Samsun’un ünlü Bafra pidesi büyük ilgi görüyor.
BÖLGESEL LEZZETLER ÖN PLANDA
Türk mutfağının yöresel tatları da listede geniş yer buldu. Muğla mutfağına ait çökertme kebabı ve İzmir’in Tire ilçesinde yapılan Tire köftesi, yabancıların beğeni listesine giren yemeklerden oldu. Gaziantep mutfağının sevilen lezzetlerinden beyran çorbası da son dönemde artan popülaritesiyle listede kendine yer buldu.
TÜRK KAHVALTISI ZİRVEDE
TasteAtlas’ın verilerine göre yabancıların en çok ilgi gösterdiği Türk mutfağı unsuru zengin kahvaltı kültürü oldu. Çeşit çeşit peynirler, zeytinler, bal, kaymak ve sıcak hamur işlerinden oluşan Türk kahvaltısı, dünya çapında büyük beğeni topluyor.
TasteAtlas’ın listesi, Türkiye’nin gastronomi alanında küresel çapta büyük ilgi gördüğünü bir kez daha kanıtladı.