Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bağlı yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California eyaletinde de 2018 yılında sınırlı sayıda araçla test edilen dijital plaka uygulaması 2022 yılında yasal hale gelmişti. Milyonlarca araç sürücüsünün kullanımına sunulan monokromatik ekranlar aracılığıyla araç bilgileri otomatik olarak güncelleniyor. 5 yıl kullanım ömrü olan küçük bir pilden güç alan dijital plakaların araç ticaretlerinde kayıt işlemleriyle uğraştırmayarak sürücülere büyük kolaylık sağladığı biliniyor.

Experix Kurumsal Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, bu sistemin daha öncesinde ticari araçlarda kullanıldığını dile getirdi. Yeni alınan kararla birlikte 1 Ocak itibariyle alınan tüm araçların plakalarında karekod bulunmasının zorunlu olduğunu aktaran Temizyürek, “Dijitalleşmenin sonucunda bütün bilgiler plakalara işlenen karekodla görülebilecek. Artık araç denetimleri ve kontrolleri çok daha sağlıklı bir şekilde olacak. Zaten günümüzde bütün veri bilgileri dijital ortamlara taşınıyor. Otomotiv sektörü de buna ayak uyduruyor, gün geçtikçe biz de dijitalleşiyoruz. Uygulama 1 Ocak itibariyle başladı, bundan sonra trafiğe tescil olan bütün araçlar karekodlu plakayla trafiğe çıkacaklar. Eski marka ve model araçlar da yine tekrar plaka değişimi olduğu zaman karekod ile tescil yaptıracaklar'' dedi