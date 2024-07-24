Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek
Yılbaşı itibariyle tescil ettirilen plakalar için zorunlu olarak hayata geçirilen karekod uygulaması ile yeni bir dönem başlamıştı. Değişiklik yapmayan araç sahiplerine ceza kesileceği öğrenildi.
Araçlarda sahte plakaların önüne geçmek amacıyla 1 Ocak itibariyle karekod uygulaması yürürlüğe girdi. Plakadaki il kodu ve harflerin arasında yer alacak olan karekod, gerekli durumlarda araç ve sürücü bilgilerine daha hızlı ulaşılmasını sağlıyor. Zorunlu hale gelen karekod uygulamasından birçok araç sahibinin habersiz olduğu öğrenildi.
2 haneli bir seri numarasıyla birlikte işlenecek olan karekodlar sayesinde araçların seri numarası, üretim yeri ve üretim tarihi gibi birçok önemli bilgiye erişilebilecek. Birçok araç sahibinin bu değişikliği yaptırmadığına dikkat çeken yetkililer kesilecek cezalar konusunda uyardılar.
TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK
Kullanımda olan plakaların değiştirilmesi için herhangi bir gereklilik bulunmazken, yılbaşı itibariyle tescil ettirilen tüm plakalara karekod işlenmesini zorunlu hale getirildi. Alınan kararı değerlendiren ekspertiz firması yetkilileri ve galericiler ise araç denetimlerinin ve kontrollerini kolaylaşacağını ifade ederek uygulamayı yerinde bulduklarını belirtti.
Geçtiğimiz yıllarda California’da dijital plaka uygulaması yürürlüğe girmişti
Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bağlı yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California eyaletinde de 2018 yılında sınırlı sayıda araçla test edilen dijital plaka uygulaması 2022 yılında yasal hale gelmişti. Milyonlarca araç sürücüsünün kullanımına sunulan monokromatik ekranlar aracılığıyla araç bilgileri otomatik olarak güncelleniyor. 5 yıl kullanım ömrü olan küçük bir pilden güç alan dijital plakaların araç ticaretlerinde kayıt işlemleriyle uğraştırmayarak sürücülere büyük kolaylık sağladığı biliniyor.
Experix Kurumsal Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, bu sistemin daha öncesinde ticari araçlarda kullanıldığını dile getirdi. Yeni alınan kararla birlikte 1 Ocak itibariyle alınan tüm araçların plakalarında karekod bulunmasının zorunlu olduğunu aktaran Temizyürek, “Dijitalleşmenin sonucunda bütün bilgiler plakalara işlenen karekodla görülebilecek. Artık araç denetimleri ve kontrolleri çok daha sağlıklı bir şekilde olacak. Zaten günümüzde bütün veri bilgileri dijital ortamlara taşınıyor. Otomotiv sektörü de buna ayak uyduruyor, gün geçtikçe biz de dijitalleşiyoruz. Uygulama 1 Ocak itibariyle başladı, bundan sonra trafiğe tescil olan bütün araçlar karekodlu plakayla trafiğe çıkacaklar. Eski marka ve model araçlar da yine tekrar plaka değişimi olduğu zaman karekod ile tescil yaptıracaklar'' dedi