TikTok Resmen Yasakladı: Yapay Zeka İle Anında Tespit Edilecek

YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİLECEK

TikTok, 13 yaş altı kullanıcıların platforma erişimini önlemek için yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemlerini test etmeye başladı. Bu sistemler, yanlış yaş beyanlarını otomatik olarak tespit edecek ve yıl sonuna kadar aktif hale gelecek. Yanlışlıkla engellenen kullanıcılar ise itiraz etme hakkına sahip olacak.

Bu adımlar, Birleşik Krallık’ta 2024 yılında yürürlüğe girecek Çevrimiçi Güvenlik Yasası gibi sıkı düzenlemelere uyum sağlamak için TikTok’un attığı önlemlerden sadece biri. Yasa, sosyal medya platformlarına ağır para cezaları uygulamayı öngörüyor ve kullanıcı güvenliği konusunda daha yüksek standartlar talep ediyor.