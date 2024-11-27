TikTok Resmen Yasakladı: Yapay Zeka İle Anında Tespit Edilecek
Ünlü platform TikTok, 13 yaş altı kullanıcılar için yeni yasakları yürürlüğe koyuyor. Genç kullanıcılar için filtre yasağı getiren platform, yeni düzenlemesini yapay zeka tabanlı olarak uygulayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
TikTok, genç kullanıcıların ruh sağlığını korumak ve düzenleyici taleplere uyum sağlamak amacıyla önemli adımlar atıyor. Güzellik filtrelerini 18 yaş altı kullanıcılar için sınırlandıran platform, aynı zamanda 13 yaş altındaki bireylerin erişimini engellemek için yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemlerini hayata geçiriyor.
GENÇLER İÇİN GÜZELLİK FİLTRELERİ ARTIK YASAK
Platform, gençler arasında güzellik standartlarına yönelik artan baskı ve bunun ruhsal sorunlara yol açması nedeniyle bazı filtreleri kısıtlıyor. Artık 18 yaş altı kullanıcılar, cilt tonlarını değiştiren, gözlerini büyüten ya da dudaklarını dolgunlaştıran filtreleri kullanamayacak. Ancak eğlence amacı taşıyan ve fiziksel görünümü değiştirmeyen tavşan kulakları ya da köpek burunları gibi komik filtreler bu sınırlamadan etkilenmeyecek.
Güzellik filtreleri, özellikle gençler arasında ideal bir görünüm beklentisi yaratarak, benlik algısında sorunlara yol açıyor. Filtrelerin ardından gerçek yüzlerini beğenmeyen gençler arasında düşük özgüven ve kaygı seviyeleri artış gösterdi.
YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİLECEK
TikTok, 13 yaş altı kullanıcıların platforma erişimini önlemek için yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemlerini test etmeye başladı. Bu sistemler, yanlış yaş beyanlarını otomatik olarak tespit edecek ve yıl sonuna kadar aktif hale gelecek. Yanlışlıkla engellenen kullanıcılar ise itiraz etme hakkına sahip olacak.
Bu adımlar, Birleşik Krallık’ta 2024 yılında yürürlüğe girecek Çevrimiçi Güvenlik Yasası gibi sıkı düzenlemelere uyum sağlamak için TikTok’un attığı önlemlerden sadece biri. Yasa, sosyal medya platformlarına ağır para cezaları uygulamayı öngörüyor ve kullanıcı güvenliği konusunda daha yüksek standartlar talep ediyor.
UZMANLARDAN DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK TALEBİ
Molly Rose Vakfı CEO’su Andy Burrows, TikTok’un yaş doğrulama önlemlerini olumlu bulmakla birlikte, bu sistemlerin etkinliğinin daha şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini vurguladı. Birleşik Krallık Ulusal Çocuk Koruma Derneği (NSPCC) de bu adımları “cesaret verici” olarak değerlendirirken, sosyal medya platformlarının daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.
DİĞER PLATFORMLARDA GÜVENLİK ADIMLARI
TikTok’un yanı sıra diğer sosyal medya platformları da kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik önlemler alıyor. Örneğin:
- Roblox, küçük yaştaki kullanıcıların şiddet içeriklerine erişimini sınırlıyor.
- Instagram, ebeveynlerin çocuk hesaplarını daha yakından takip edebilmesi için yeni kontrol araçları sunuyor.
TikTok’un yanı sıra diğer platformlar da güvenlik önlemlerini artırıyor. Roblox, küçük yaştaki kullanıcıların şiddet içeriklerine erişimini kısıtlarken, Instagram ebeveynlerin çocuk hesaplarını kontrol etmelerine olanak tanıyan yeni özellikler sunmuştu.