Tereyağı mı Margarin mi Daha Sağlıklı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Tereyağı ve margarin Türk mutfağında da yemeklerde ve özellikle hamur işlerinde çokça kullanılan gıdalar arasında yer alıyor. En yaygın kullanılan bu 2 yağ çeşidinin ise arasında bazı farklar bulunuyor. İşte tereyağı ve margarin arasındaki temel farklılıklar…

Türk yemek kültüründe oldukça fazla tüketilen tereyağı ve margarin arasında içerik ve üretim süreci açısından belirgin farklar bulunuyor. Tereyağı, sütten doğal şekilde yağ haline getirilirken, margarin ise bitkisel yağlardan elde ediliyor. Peki tereyağı mı daha sağlıklı yoksa margarin mi daha sağlıklı?