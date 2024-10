Telefonunuzu Yataktayken Sakın Kullanmayın: Uzmanlar Net Uyardı! Tehlikeli Bakteri Tespit Edildi

TELEFONLAR MİKROP YUVASI

Araştırma kapsamında, on akıllı telefon ve on akıllı saat üzerinde yapılan incelemelerde, akıllı telefonların televizyon kumandası gibi mikrop açısından yoğun yerlerden bile daha fazla bakteri barındırdığı tespit edildi. Telefonlarda tespit edilen bakteri ise hamam böceği dışkısında bulunan Pseudomonas aeruginosa oldu. Bilim insanları, her sekiz hamamböceğinden birinin bu bakteriyi taşıyabileceğini belirterek, yataklarda oluşan sıcak ve nemli ortamların bakterilerin hızla çoğalmasına neden olduğunu vurguladı.