Telefonunuzu Yataktayken Sakın Kullanmayın: Uzmanlar Net Uyardı! Tehlikeli Bakteri Tespit Edildi
Yeni bir araştırma, telefon ekranlarında hamam böceği dışkısında bulunan zararlı bakterilerin tespit edildiğini ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanları, yatakta telefon kullanımının, hızla çoğalabilen Pseudomonas aeruginosa bakterisinin yayılmasına yol açabileceğini ve bu bakterinin zatürre, idrar yolu enfeksiyonu gibi ciddi hastalıklara neden olabileceğini belirtti.
YATAKTA TELEFON KULLANIMI TEHLİKE SAÇIYOR
MattressNextDay tarafından gerçekleştirilen araştırmada, cep telefonlarında hamam böceği dışkısında bulunan ve insan sağlığına zararlı bakteriler tespit edildi. Bilim insanları, bu bakterinin temas ettiği kişilerde ciltte döküntü, zatürre gibi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Özellikle sıcak ve nemli yatak ortamlarının, bakterinin büyüyüp yayılması için uygun bir alan oluşturduğuna dikkat çekildi.
TELEFONLAR MİKROP YUVASI
Araştırma kapsamında, on akıllı telefon ve on akıllı saat üzerinde yapılan incelemelerde, akıllı telefonların televizyon kumandası gibi mikrop açısından yoğun yerlerden bile daha fazla bakteri barındırdığı tespit edildi. Telefonlarda tespit edilen bakteri ise hamam böceği dışkısında bulunan Pseudomonas aeruginosa oldu. Bilim insanları, her sekiz hamamböceğinden birinin bu bakteriyi taşıyabileceğini belirterek, yataklarda oluşan sıcak ve nemli ortamların bakterilerin hızla çoğalmasına neden olduğunu vurguladı.
İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR
Uzmanlar, yatakta telefon kullananlarda göz enfeksiyonları, ciltte döküntüler, irin dolu sivilceler, ishal ve baş ağrısı gibi rahatsızlıkların görülebileceğini ifade ediyor. Ortalama bir kişinin telefonuna günde yaklaşık 2 bin 617 kez dokunduğu hatırlatılarak, yatakta telefon kullanımının sağlık açısından büyük riskler taşıdığı uyarısında bulunuluyor.