Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı! Her Şeyiniz Elinizden Gidebilir
Siber güvenlik uzmanları, Android cihazları hedef alan gelişmiş bir casus yazılımın tespit edildiğini açıkladı. Kuzey Kore bağlantılı bir hacker grubu tarafından geliştirildiği belirlenen zararlı yazılımın, Google Play Store’a yüklenerek geniş çapta kullanıcıya ulaştığı ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Siber güvenlik şirketi Lookout’un raporuna göre, “KoSpy” adlı casus yazılım, cihazlara yüklendiği anda kullanıcıların SMS mesajlarına, arama geçmişine, kişisel verilerine ve konum bilgilerine erişim sağlıyor. Bunun yanı sıra, cihazın kamera ve mikrofonunu fark ettirmeden aktif hale getirerek görüntü ve ses kaydı yapabiliyor.
Sistemin kaynak tüketiminin düşük olması nedeniyle uzun süre fark edilmeden çalışabilen yazılım, kullanıcının günlük yaşamına dair detaylı bilgi toplayarak saldırganlara iletiyor.
HEDEF KİTLE BELLİYDİ
Güvenlik yetkililerine göre, casus yazılım özellikle Güney Kore’de yaşayan, İngilizce ve Korece konuşan bireyleri hedef aldı. Yazılımın, Kuzey Kore bağlantılı APT37 ve APT43 adlı hacker grupları tarafından kullanılan IP adresleri ve alan adlarıyla ilişkili olduğu da tespit edildi.
GOOGLE ZARARLI YAZILIMI KALDIRDI
Lookout’un raporunu inceleyen Google, zararlı yazılıma sahip tüm uygulamaları Play Store’dan kaldırdı. Google sözcüsü Ed Fernandez, kötü amaçlı yazılımlara karşı kullanıcı güvenliğini sağlamak için sürekli önlemler aldıklarını belirterek, "Google Play, Android cihaz kullanıcılarını bu yazılımın bilinen tüm sürümlerine karşı otomatik olarak koruyor" açıklamasında bulundu.
KULLANICILAR NASIL ÖNLEM ALMALI?
Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıları bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirme konusunda uyarıyor. KoSpy olayının, siber saldırıların giderek daha gelişmiş hale geldiğini gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, şu önlemleri tavsiye ediyor:
Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan indirin: Google Play Store ve App Store dışındaki kaynaklardan uygulama yüklemek büyük risk taşıyor.
Cihazınızı güncel tutun: İşletim sistemlerinin ve güvenlik yazılımlarının en son sürümlerinin kullanılması, tehditlere karşı koruma sağlar.
Şüpheli izinlere dikkat edin: Uygulama yüklerken talep edilen izinleri kontrol edin ve gereksiz erişim taleplerine onay vermeyin.
Siber tehditlere karşı bilinçli olmak, kişisel verileri korumak için en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.