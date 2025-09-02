Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlıktan ‘45’ Gün Uyarısı Yapıldı: Başvuru Yapmayanların Arazileri Alınıp Kiraya Verilecek

Türkiye’de yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen bunun 3 milyon hektarının işlenmediği tahmin ediliyor.

TÜİK’in 2023 verilerine göre hektar başına ortalama 25 bin liralık tarımsal değer üzerinden hesaplandığında, atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katkı sağlanması mümkün.