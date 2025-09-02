Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlıktan ‘45’ Gün Uyarısı Yapıldı: Başvuru Yapmayanların Arazileri Alınıp Kiraya Verilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tapu sahiplerine kritik bir uyarı yapıldı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bakanlık, kullanılmayan araziler için yeni bir adım attı. Kiralama uygulaması resmen başladı. Ara sahipleri 1 Eylül 2025’ten itibaren 45 gün içinde başvuru yapmadığı takdirde, tarlalar otomatik olarak kiralama kapsamına alınacak. İşte tüm detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 2023 yılında kamuoyuna duyurulan ve uygulama aşamasına gelen bu yeni sistemle, 2 yıl boyunca işlenmeyen tarlaların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
BAKANLIK’TAN ‘45’ GÜN UYARISI! EL KONULUP KİRAYA VERİLECEK
1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri devlet tarafından sezonluk kiraya verilecek. Arazi sahiplerinin bu uygulamadan muaf olmak için 45 gün içinde resmi başvuru yapmaları gerekiyor; aksi halde söz konusu tarlalar otomatik olarak kiralama kapsamına alınacak.
KİRA ÖDEMELERİ MÜLK SAHİBİNE VERİLECEK
Kiralama işlemleri 16 Ekim 2025 itibarıyla başlayacak. Başvuruda bulunmayan maliklerin arazileri, devlet aracılığıyla başkalarına tahsis edilecek ve elde edilen gelir, kesinti yapılmadan mülk sahibine ödenecek.
Kiralanan araziler yalnızca tarımsal faaliyet için kullanılabilecek. Tarım dışı amaçlarla kullanıldığı tespit edilirse sözleşmeler iptal edilecek.
Türkiye’de yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen bunun 3 milyon hektarının işlenmediği tahmin ediliyor.
TÜİK’in 2023 verilerine göre hektar başına ortalama 25 bin liralık tarımsal değer üzerinden hesaplandığında, atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katkı sağlanması mümkün.