Tadı Lokantadakileri Aratmıyor! Mercimek Çorbasına Sadece 1 Bardak Eklemek Yetiyor
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mercimek çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde hem içimizi ısıtan hem de sağlığa büyük etkisi olan çorbalardan biri. İşte lokantalardaki lezzetiyle bilinen mercimek çorbasının gizli tarifi...
Kaynak: Haber Merkezi
Et ya da tavuk suyuyla zenginleştirildiğinde tadı adeta bir şölene dönüşen mercimek çorbası, besleyiciliği ve pratik hazırlanışıyla sofraları sık sık süsleyebilir. Mercimek, Neolitik çağlardan bu yana sofralarımızı süsleyen bir baklagil olarak, farklı şekilleriyle günümüze kadar popülerliğini korumuştur.
MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER
2 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı un
1 adet havuç
Yarım yemek kaşığı biber veya domates salçası (isteğe bağlı artırılabilir)
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
2 litre sıcak su
5 yemek kaşığı sıvı yağ
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
Tencereye sıvı yağı ekleyip, yemeklik doğradığınız soğanları pembeleşene kadar kavurun.
Ardından unu ilave edip kısık ateşte kavurmaya devam edin. Salça kullanacaksanız, bu aşamada ekleyerek karışımı biraz daha kavurun.
Küp doğranmış havuçları ve iyice yıkanmış mercimekleri ekleyin. Üzerine sıcak suyu dökerek karıştırın.
Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alarak mercimek ve havuçlar yumuşayana kadar pişirin.
Pişen çorbayı el blenderı ile pürüzsüz hale getirin.
Eğer blender kullanmıyorsanız, bir süzgeçten geçirerek aynı sonucu elde edebilirsiniz.
Karabiber, tuz ve isteğe bağlı kimyonu ekleyerek karıştırın ve 5 dakika daha pişirin. Kıvamı koyu olursa, sıcak su ekleyip bir taşım kaynatabilirsiniz.
Küçük bir tavada tereyağını kızdırın, kırmızı toz biberi ekleyip ocaktan alın. Hazırladığınız sosu servis kasesine aldığınız çorbanın üzerine gezdirin. Yanında bir dilim limon ile sıcak servis yapın.
MERCİMEK ÇORBASI GAZ YAPAR MI?
Mercimek çorbası, yüksek lif içeriği nedeniyle bazı kişilerde gaz sorununa yol açabilir. Ancak, mercimeği bir gece önceden soğuk suda bekletmek, gaz yapıcı etkisini önemli ölçüde azaltabilir.