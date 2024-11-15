Tadı Lokantadakileri Aratmıyor! Mercimek Çorbasına Sadece 1 Bardak Eklemek Yetiyor

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Tencereye sıvı yağı ekleyip, yemeklik doğradığınız soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Ardından unu ilave edip kısık ateşte kavurmaya devam edin. Salça kullanacaksanız, bu aşamada ekleyerek karışımı biraz daha kavurun.

Küp doğranmış havuçları ve iyice yıkanmış mercimekleri ekleyin. Üzerine sıcak suyu dökerek karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alarak mercimek ve havuçlar yumuşayana kadar pişirin.

Pişen çorbayı el blenderı ile pürüzsüz hale getirin.

Eğer blender kullanmıyorsanız, bir süzgeçten geçirerek aynı sonucu elde edebilirsiniz.

Karabiber, tuz ve isteğe bağlı kimyonu ekleyerek karıştırın ve 5 dakika daha pişirin. Kıvamı koyu olursa, sıcak su ekleyip bir taşım kaynatabilirsiniz.

Küçük bir tavada tereyağını kızdırın, kırmızı toz biberi ekleyip ocaktan alın. Hazırladığınız sosu servis kasesine aldığınız çorbanın üzerine gezdirin. Yanında bir dilim limon ile sıcak servis yapın.