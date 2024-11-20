Su Isıtıcısının Kireçlenmemesi İçin Tek Yöntem: 1 Tane Koymak Yetiyor

Su ısıtıcılarında oluşan kireç, sadece içeceğinizin tadını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda cihazın enerji verimliliğini de olumsuz etkiler. Neyse ki, bu sorunun doğal ve etkili çözümleri mevcut…

KİRECİN ZARARLARI VE NEDENLERİ

Kireç, suda bulunan kalsiyum ve magnezyum minerallerinin buharlaşma sırasında birikmesiyle oluşur. Sert su bölgelerinde daha yaygın olan bu durum, cihazların ısıtıcı elemanlarında birikerek aşınmaya neden olabilir. Özellikle su ısıtıcılarında biriken kireç, hem enerji tüketimini artırır hem de cihazın kullanım ömrünü kısaltır.