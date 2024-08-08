Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisi yurt dışında da izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrol oyuncusu olduğu Yalı Çapkını dizisi yeni bir rekora daha imza attı.

televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; 5 Ağustos’ta Brezilya’da yayınlarına başlanan Yalı Çapkını dizisinin başarısı konuşuluyor. Dizinin yayınlandığı ilk gün reytinglerde çok iyi sonuçlar elde etmesi büyük mutluluk yaşattı.

Brezilya gibi uzun yıllar boyunca Türk aile hayatını etkileyen dizileriyle tanıdığımız bir ülkenin, yıllar sonra bir Türk dizisine bu kadar güçlü bir şekilde hayranlık sergilenmesi önemli bir gelişme olarak görülüyor.