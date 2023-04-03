Sözcü TV'de yeni ayrılık! Daha yeni gelmişti! Bıraktı gitti.

Hemen arkasından Yılmaz Özdil'in istifa haberi ile birlikte hayal kırıklığı yaşandığı bir gerçek. Yerine Alişar Delek'in getirilmesiyle Yılmaz Özdil döneminde işe alınan kadronun büyük kısmı da işten çıkarıldı. Son günlerde istifa haberleriyle gündemden düşmeyen Sözcü TV'de bir ayrılık daha gerçekleşti. İşte kanaldan ayrılan isim