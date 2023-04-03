Sözcü TV'de yeni ayrılık! Daha yeni gelmişti! Bıraktı gitti.
Yılmaz Özdil'in istifasıyla sarsılan Sözcü TV yeniden toparlanma sürecine girmişti. Bu aşamada bir çok isim veda etmişti. Sözcü TV'den yeni bir isim daha ayrıldı.
Hemen arkasından Yılmaz Özdil'in istifa haberi ile birlikte hayal kırıklığı yaşandığı bir gerçek. Yerine Alişar Delek'in getirilmesiyle Yılmaz Özdil döneminde işe alınan kadronun büyük kısmı da işten çıkarıldı. Son günlerde istifa haberleriyle gündemden düşmeyen Sözcü TV'de bir ayrılık daha gerçekleşti. İşte kanaldan ayrılan isim
Yayın hayatına sayılı günler kala kanalın kadrosuna usta sanatçı Oya Başar'ın dahil olduğu haberi verildi.
Daha sonra kanaldan istifalar arka arkaya gelmeye başladı. Yılmaz Özdil'in istifasının ardından ana haber bülteni sunucusu Korcan Karar da görevinden ayrıldı.
İstifalar sonrası yeni transfer çalışmalarına başlayan Sözcü TV Yılmaz Özdil'in yerine Alişar Delek'i getirdi.
Alişar Delek, Sözcü TV yönetimine gelir gelmez Yılmaz Özdil döneminde işe alınan kadronun büyük kısmını işten çıkardı.
2020 yılının son aylarında Fox TV ekranlarına veda eden ve uzun süredir ekranlardan uzak kalan Fatih Portakal Sözcü TV'de ana haber bülteni sunmaya başladı.
Son dönemde ayrılık haberleri ile gündemden düşmeyen Sözcü TV'den başarılı spiker Çağla Atlı da ayrıldı.
Son dönemde ayrılık haberleri ile gündemden düşmeyen Sözcü TV'den başarılı spiker Çağla Atlı da ayrıldı.
Çağla Atlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kanalla yollarının ayrıldığını duyurdu.
“Herkese merhaba yeni bir duyuru ile karşınızdayım!" diyerek mesajını yayınladı.
Kaynak: Onedio: Derleme: Gerçek Gündem