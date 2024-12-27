Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor

FİLİZLENMİŞ SOĞAN TÜKETMEK ZARARLI

Filizlenmiş soğan tüketimi sağlık açısından risk taşıyor. Uzmanlara göre filizlenmiş soğan çürümüş kabul ediliyor ve hem kendisinin hem de filizlerinin tüketilmesi önerilmiyor. Bu nedenle, soğanlarınızı filizlenmeden koruyarak hem lezzet hem de sağlık açısından daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.