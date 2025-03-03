Soğan Alırken Bunlara Dikkat! En Taze Ve Sağlıklı Olanı Nasıl Seçebilirsiniz?

Sap kısmına dikkat edin

Soğanın sap kısmının saçaklı olması, tazeliğinin bir göstergesidir. Sapı kurumuş veya kopmuş olanlar yerine, yeşil ve saçaklı görünüme sahip soğanları tercih edin.

Kabuk yapısını kontrol edin

Kabukları kolayca soyulan soğanlardan uzak durun. Çünkü kabuğu çabuk soyulan soğanlar genellikle daha eski ve bayat olur. Kabukları sağlam ve sıkı olan soğanlar ise daha tazedir.