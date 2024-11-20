SMS ile Araç Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?
SMS ile araç kilometre bilgisi sorgulama işlemini kolayca yapabilmeniz için adımları sizin için hazırladık. İşte, SMS aracılığıyla kilometre sorgulama yöntemi...
Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el araç alımında, kilometre bilgisi alıcıların en fazla önem verdiği detaylardan biridir. Bu nedenle, kilometre bilgisinin doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenilmesi oldukça kritiktir.
İkinci el araç satın alırken, aracın kilometre bilgisi güvenilirlik açısından büyük önem taşır. Araç geçmişine dair en önemli verilerden biri olan kilometre bilgisi, kolay ve hızlı bir yöntem olan SMS ile sorgulanabilir. İşte adım adım SMS ile araç kilometre bilgisi sorgulama rehberi:
ÖĞRENMEK BU KADAR BASİTMİŞ
Telefonunuzun mesajlar bölümünü açın.
Yeni bir mesaj oluşturun.
Mesaj kısmına "DETAY" yazın ve ardından boşluk bırakarak araç plakasını boşluksuz şekilde ekleyin. Örneğin: DETAY 34ABC123.
Hazırladığınız mesajı 5664 numarasına gönderin.
Bu işlemin ardından, aracın kilometre bilgisi kısa mesaj olarak tarafınıza iletilecektir.
BİLMENİZ GEREKEN ADIMLAR
Bu hizmet genellikle ücretlidir ve gönderim ücreti operatörünüz tarafından belirlenir.
Doğru bilgiye ulaşabilmek için araç plakasını eksiksiz ve doğru yazmaya özen gösterin.
SMS ile kilometre sorgulama, ikinci el araç alışverişlerinde güvenli bir tercih yapmanıza yardımcı olan pratik bir yöntemdir.