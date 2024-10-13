Sinek ve Sivrisineklerden Kurtulmanın Doğal Yolu: Anında Uzaklaştırıyor

Sivrisineklerin girmesini engellemek için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit. Bir miktar suya birkaç damla lavanta yağı ve nane yağı ekleyerek etkili bir sivrisinek kovucu karışım hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı bir sprey şişesine koyarak evinizin camlarının önüne püskürtmek yeterli.