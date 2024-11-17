Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım
Kapalı alanlarda sigara içilmesi, hem rahatsız edici hem de sağlığa zarar veren keskin bir koku bırakabilir. Ancak evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal bir yöntemle, sigara ve tütün kokusuna veda edebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye günlük ortalama 17,1 sigara ile dünyada en çok sigara içilen ülkeler arasında yer alıyor. Sigaranın sağlığa verdiği zararlar bilimsel olarak kanıtlanmışken, kapalı alanlarda bıraktığı kalıcı ve keskin koku da ayrı bir sorun teşkil ediyor.
DOĞAL VE BASİT YÖNTEM
Tütün kokusu, özellikle sık sigara içilen evlerde mobilyalar, perdeler ve duvarlar gibi yüzeylere sinerek rahatsız edici bir hal alabiliyor. Ancak, bu kokudan kurtulmak sandığınız kadar zor değil. Doğal ve basit bir yöntemle evinizi temiz ve ferah bir havaya kavuşturabilirsiniz.
BİR BARDAK SUYA EKLEYİN...
Sigara kokusundan kurtulmak için evde basit bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bir su bardağına bir paket kabartma tozu ekleyin ve üzerine yavaşça beyaz sirke ilave edin. Sirkeyi azar azar eklemelisiniz, çünkü karışım köpürerek taşabilir.
Hazırladığınız karışımı, sigara içilen odaya uygun bir yere yerleştirmeniz yeterli. Kısa bir süre içinde kötü koku kaybolacak ve odanız taze bir havaya kavuşacaktır.