Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım

BİR BARDAK SUYA EKLEYİN...

Sigara kokusundan kurtulmak için evde basit bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bir su bardağına bir paket kabartma tozu ekleyin ve üzerine yavaşça beyaz sirke ilave edin. Sirkeyi azar azar eklemelisiniz, çünkü karışım köpürerek taşabilir.

Hazırladığınız karışımı, sigara içilen odaya uygun bir yere yerleştirmeniz yeterli. Kısa bir süre içinde kötü koku kaybolacak ve odanız taze bir havaya kavuşacaktır.