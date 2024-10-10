Şeker Hastaları İçin Tam İksir: Kan Şekerini Düşüren Bu Sıvı Görme Kaybını Engelliyor

Cilt Koruması: Domates suyu, zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde cildi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korur ve ciltteki lekelerin giderilmesine yardımcı olur.

Sindirim Sistemi Düzenleyici: Sindirimi destekler, şişkinlik ve akut ağrıları hafifletir, kabızlık sorununa karşı etkilidir.

Göz Sağlığına Katkı: Düzenli tüketimle görme yetisini iyileştirebilir ve göz hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

Kilo Vermeye Yardımcı: Lif açısından zengin olan domates suyu, uzun süre tokluk hissi vererek kalori alımını azaltır ve kilo verme sürecini destekler.

Enerji Verici Etki: Sabahları tüketildiğinde gün boyu enerji sağlar ve canlı hissettirir.

Cilt İyileştirici: Sivilce, yara veya yanıklara doğrudan uygulanması halinde iyileşme sürecini hızlandırır ve yara izlerini azaltmaya yardımcı olur.

Domates suyu, bu özellikleriyle sadece diyabet hastaları için değil, genel sağlık için de önemli bir besin kaynağı olarak öneriliyor.